Micron 1300 SSD stiže kao zamjena za liniju 1100

Iz Microna stiže novi SSD – Micron 1300 koji predstavlja zamjenu za postojeću liniju 1100. SSD dolazi u dva formata – SATA i M.2 i u kapacitetu do 2 TB

Micron je predstavio svoj najnoviji SSD – 1300 SATA TLC SSD. Iza ovog ne odveć maštovitog naziva krije se SSD koji predstavlja, nadogradnju, odnosno zamjenu za postojeću liniju 1100 koja se temelji na 32-slojnoj TLC memoriji.

Kako je Micro već u nazivu SSD-a objasnio podaci se kod ovog modela također spremaju na TLC memoriju. No, ovog puta na Micronovu 96-slojnu 3D TLC NAND flash memoriju. Ono što nije otkriveno u nazivu je kontroler na kojem se SSD temelji, a riječ je o Marvellovom kontroleru 88SS1074.

Micron je pripremio ukupno četiri modela u kapacitetima od 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB, a koji će biti dobavljivi u 2,5“ SATA i M.2 (2280) izdanju. Neovisno o modelu i formatu performanse cijele linije su identične. Proizvođač u službenoj dokumentaciji navodi kako su SSD-ovi iz linije 1300 u mogućnosti zapisivati podatke brzinama do 520 MB/s, a prethodno zapisane podatke čitati brzinama do 530 MB/s.

Ono što nije identično je njihova izdržljivost, odnosno koliko ukupno podataka SSD-ovi mogu zapisati prije nego što ih bude potrebno zamijeniti novima. Kapacitetom najmanji model može i zapisati najmanju količinu podataka, do 180 TB, 512-gigabajtni model do 300 TB, a 1 TB i 2 TB modeli do 400 TB.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijela linija je pokrivena petogodišnjim jamstvom. Vrijeme dostupnosti i cijene tek trebaju biti objavljene.