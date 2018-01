Patriot najavio prijenosni EVLVR Thunderbolt 3 SSD

Patriot je predstavio novi prijenosni SSD. Riječ je o modelu EVLVR koji se s računalom spaja preko Thunderbolt 3 porta.

Glavne značajke ovog modela, uz malene dimenzije i veliki kapacitet au i velike brzine prijenosa podataka. EVLVR se temelji na Toshibinoj BiCS3 3D TLC NAND memoriji, Phisonovom PS5008-E8 kontroleru i PCIe Gen3 x2 sučelju.

Za spajanje s računalima koristi se USB-C port koji ujedno podržava i Thunderbolt 3. kada se sve to spoji u jednu kompaktnu cjelinu dobiva se prijenosni SSD nevelikih dimenzija i velikih brzina čitanja i zapisivanja podataka. Patriot EVLVR pristupa podacima brzinom do 1.500 MB/s, a nove zapisuje brzinom do 1.000 MB/s.

Što se kapaciteta tiče, Patriot je najavio modele s kapacitetom od 256 GB, 512 GB i 1 TB koji će se u prodaji naći tijekom ožujka 2018. godine. Cijene očekivano neće biti niske. Za 256-gigabajtni SSD bit će potrebno izdvojiti oko 200 USD, za 512-gigabajtni oko 290 USD, a za terabajtni model gotovo 490 USD.

Inače Patriot se kod imenovanja ovog SSD-a malo poigrao riječima, pa je tako za naziv ovog SSD-a odabrao riječ EVOLVER iz koje je potom izbacio slova „O“ i „E“. Unatoč tomu poruka je jasna – EVLVR je evoluirao iz teških i sporih prijenosnih diskova, u lagan i brz SSD.