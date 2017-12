Tri SSD kralja

Tvrtka KingSpec predstavila je novu seriju 2,5-inčnih SATA SSD-ova. Riječ je o seriji naziva P3 koju za sada čine tri modela kapaciteta 128 GB, 256 GB i 512 GB.

KingSpec je na svojim službenim internetskim stranicama naveo poprilično detaljne specifikacije za sva tri modela, uključujući i dio konfiguracije računala koje je poslužilo za njihovo testiranje (Intelov čipset Z68 Express i procesor Core i5-2400 te Kingstonova memorija KHX1600C9D3C1K2/4GX).

Softversku stranu činili su Microsoftovi 64-bitni Windowsi 7 Professional i aplikacije Crystal DiskMark, AS SSD Benchmark, ATTO Disk Benchmarks, Iometer i HD Tune Pro.

Što se specifikacija samih SSD-ova tiče, pohrana podataka se vrši na MLC NAND memoriju, a koja je prema navodima proizvođača u stanju zadržati vaše podatke netaknutima do 100 godina, pod uvjetom da SSD uskladištite na temperaturama nižim od 25 stupnjeva Celzijusa.

Nadalje, P3 serija ima SATA sučelje (6.0 Gbps) i podršku za ECC tehnologiju. Potrošnja tijekom rada iznosi između 1,75 W i 3,53 W, dok je potrošnja u stanju pripravnosti između 0,35 W i 0,49 W.

Brzina zapisivanja podataka kao i uvijek ovisi o kapacitetu SSD-a, pa tako najnižu brzinu zapisivanja ostvaruje kapacitetom najmanji, 128-gigabajtni SSD (do 320 MB/s), a najveću 512-gigabajtni model (do 540 MB/s). U zlatnoj sredini nalazi se model kapaciteta 256 GB koji podatke zapisuje brzinom do 520 MB/s.

Slična stvar je i kod pristupa ranije zapisanim podacima – 128-gigabajtni model to čini brzinom do 450 MB/s, 256-gigabajtni brzinom do 550 MB/s, a 512-gigabajtni model brzinom do 570 MB/s.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijene za sada nisu poznate.