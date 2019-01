WD Black SN750, M.2 SSD za gejmere

Western Digital je predstavio novi SSD koji će se ubuduće nalaziti u ponudi unutar njihove WD Black linije. Riječ je o SSD M.2 formata (2280) naziva SN750 koji između ostaloga podržava i Gaming Mode što će se posebno svidjeti gejmerima jer dotični omogućava isključivanje štednog moda kako bi se iz ovog SSD-a izvukao njegov maksimum po pitanju performansi.

WD je budućim kupcima pripremio četiri modela kapaciteta 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Svi su M.2 2280 formata i svi imaju PCI 3.0 x4 NVMe 1.3 sučelje. WD Black SN750 temelji se na 64-slojnoj 3D TLC NAND flash memoriji i 20-82-007011 kontroleru koje potpisuje SanDisk (od 2015. u WD-ovom vlasništvu).

Što se samih performansi tijekom čitanja i zapisivanja podataka tiče one se razliku od modela do modela. Najslabije performanse ima model najmanjeg kapaciteta, od 250 GB koji prethodno zapisane podatke čita brzinom do 3.100 MB/s, a nove zapisuje brzinom do 1.600 MB/s.

Druga dva modela, kapaciteta 500 GB i 1 TB imaju identične brzine čitanja podataka – 3.480 MB/s, no razlikuju se po brzini zapisivanja podataka koja kod 500-gigabajtnog modela iznosi 2.600 MB/s, a kod terabajtnog modela 3.000 MB/s. Kapacitetom najveći model - WD Black SN750 od 2 TB odlikuje se brzinom čitanja podataka do 3.400 MB/s te brzinom zapisivanja do 2.900 MB/s.

WD Black SN750 od proljeća 2019. godine moći će se nabaviti i u izdanju s EKWB-ovim pasivnim hladnjakom

Ovisno o modelu, na WD Black SN750 SSD moguće je zapisati do 200 TB (250 GB), 300 TB (500 GB), 600 TB (1 TB) ili 1.200 TB (2 TB) podataka. Cijela linija pokrivena je petogodišnjim jamstvom. Za kupce koji će WD Black SN750 ugrađivati u gejmerske konfiguracije WD je pripremio i maleni dodatak – pasivni hladnjak kojeg potpisuje slovenska tvrtka EKWB.

Modeli od 250 GB, 500 GB i 1 TB već su dostupni za kupnju po cijenama od 79, 129 i 249 USD, dok je kapacitetom najveći 2-terabajtni WD Black SN750 označen kao nedostupan. Navedene cijene su za modele bez pasivnog EKWB hladnjaka. Modeli s navedenim hladnjakom u prodaju stižu tek na proljeće po za sada nepoznatim cijenama.

Detaljnije specifikacije za WD Black SN750 dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.