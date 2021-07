Hrvatski startup Zuluhood nastupio na Mobile World Congressu u Barceloni

Najveći sajam mobilnih tehnologija, Mobile World Congress, održan je ove godine ponovo uživo od 28. lipnja do 1. srpnja u Barceloni. Na dijelu konferencije posvećenom startupima i inovacijama, 4 Years From Now (4YFN), kao jedini startup iz Hrvatske, predstavio se Zuluhood – prvi marketplace iz područja profesionalnih zaštitarskih usluga i platforma za sigurnost doma i obitelji. Ovaj je startup prije toga bio predstavljen i u Hrvatskoj, upravo na Bugovom prošlom natjecanju poslovnih ideja Idea Knockout.

Zuluhood je privukao veliku pozornost posjetitelja MWC-a. Za ovo rješenje interes su pokazali veliki telekom operatori, privatne zaštitarske tvrtke, sustavi zatvorenih naselja te brojni posjetitelji koji su predstavljeno rješenje prepoznali kao odgovor na njihove potrebe. Tako je i nastala ideja o Zuluhoodu – osmišljen je kao mobilna aplikacija koja krajnjim korisnicima nudi jednostavan i uvijek dostupan način da, upravo kada im je to potrebno, odaberu, ugovore i kupe usluge privatne zaštite za nadzor doma, provjeru zaprimljenog alarma i slično.

Sigurnost za privatne domove

Korisnici u Hrvatskoj i u svijetu danas imaju dvije mogućnosti: mogu sami nadzirati svoje sustave za zaštitu doma, uglavnom putem mobilne aplikacije proizvođača opreme koju koriste ili pak mogu ugovoriti uslugu profesionalnog zaštitarskog nadzora. U slučaju vlastitog nadzora, nastaje problem kada je korisnik nedostupan, npr. ako mu je telefon isključen, utišan ili jednostavno na vrijeme ne uoči alarm. Kućanstava koja koriste usluge profesionalnog nadzora trenutačno ima jako malo.

Zuluhood stoga ima cilj usluge sigurnosti učini dostupnijima rezidencijalnim korisnicima. Razvijan je kao potpuno novi marketplace – platforma putem koje će profesionalne zaštitarske usluge biti dostupne na zahtjev korisnika, upravo onda kada su im potrebne i po cijeni prilagođenoj točno za željeni period.

Kroz Zuluhood mobilnu aplikaciju biraju usluge zaštite koje za lokaciju njihovog doma nude lokalne zaštitarske tvrtke. Ako koriste sustav pametnog doma, mogu ga jednostavno i bez intervencije tehničara spojiti sa Zuluhoodom. U trenutku alarma, bez obzira je li podignut od strane njihovog pametnog sigurnosnog sustava spojenog u Zuluhood ili ručno, putem Zuluhood mobilne aplikacije, korisnici su odmah obaviješteni. Kroz samu aplikaciju primaju i povratne informacije od zaštitarske tvrtke koja obavlja uslugu zaštite.

Pažnja je posvećena i društvenoj komponenti samog sustava. Svaki alarm ili događaj aktiviran ili zaprimljen u Zuluhoodu moguće je proslijediti članovima obitelji (Tribe) ili prijateljima i članovima zajednice koji su spremni pomoći u slučaju nepredviđene situacije (Watchers).

Širenje na međunarodno tržište

Predstavljanje na MWC-u te velika podrška stranih kompanija i iskazani interesi za suradnju, pokazuju da je smjer koji je Zuluhood odabrao upravo ono što korisnici žele. Iako su tek na početku, aplikacija je već sada u potpunosti „IFTTT certified“ i tako se može povezati s velikim brojem dostupnih smart home sustava, a nadzor alarma već može ponuditi korisnicima koji koriste Google Home, Amazon Echo, Samsung Smartthings, Abode, Ring, Honeywell te mnoge druge pametne sustave zaštite u svojom domovima. Zuluhoodov tim najavljuje i daljnji smjer razvoja: integracije s ostalim smart home platformama su u aktivnom razvoju, a veliki fokus usmjeren je i na rast ponude zaštitarskih usluga, kako na hrvatskom tako i na međunarodnom tržištu.

Više informacija o Zuluhoodu dostupno je na www.zuluhood.com, a Zuluhood mobilna aplikacija dostupna je za download na Google Play i Apple Store platformama.