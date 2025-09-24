IDEA KNOCKOUT 2025: Ovih 16 timova borit će se za put u Las Vegas i štand na CES-u 2026

Bugovo natjecanje na kojem se osvaja put i izlagački štand na CES-u 2026 u Las Vegasu održat će se dvanaestu godinu za redom 1. listopada 2025. u Algebra Labu u Zagrebu...

Bliži nam se 1. listopad (srijeda), dan kada ćemo doznati tko će biti hrvatski izlagači na CES-u 2026, najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji će se u siječnju 2026. održati u Las Vegasu. Odabrat ćemo ih između čak 16 fantastičnih timova koji će nastupiti na Idea Knockoutu 2025, najuzbudljivijem i najvećem regionalnom natjecanju tehnoloških ideja na koje vas svih pozivamo uz besplatan ulaz.

Toga dana, u Algebra Labu u Zagrebu, svjedočit ćemo jedinstvenom okršaju znanja, ideja i volje te uživati u još jednoj posebnoj priredbi za zaljubljenike u tehnologiju u režiji Buga. Žiri će ostati u tajnosti do početka samog natjecanja, kao i prethodnih godina.

Da vas dodatno zaintrigiramo za ovogodišnje izdanje Idea Knockouta, objavljujemo popis 16 natjecateljskih timova (abecednim redoslijedom) koji će sa svojom idejom pokušati nokautirati sve ostale konkurente. Idea Knockout 2024 održava se uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, a sponzori su Algebra Lab, Mastercard, Solflare, Studenac,,Span i Xiaomi.