IDEA KNOCKOUT 2025: Ovih 16 timova borit će se za put u Las Vegas i štand na CES-u 2026
Bugovo natjecanje na kojem se osvaja put i izlagački štand na CES-u 2026 u Las Vegasu održat će se dvanaestu godinu za redom 1. listopada 2025. u Algebra Labu u Zagrebu...
Bliži nam se 1. listopad (srijeda), dan kada ćemo doznati tko će biti hrvatski izlagači na CES-u 2026, najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji će se u siječnju 2026. održati u Las Vegasu. Odabrat ćemo ih između čak 16 fantastičnih timova koji će nastupiti na Idea Knockoutu 2025, najuzbudljivijem i najvećem regionalnom natjecanju tehnoloških ideja na koje vas svih pozivamo uz besplatan ulaz.
Toga dana, u Algebra Labu u Zagrebu, svjedočit ćemo jedinstvenom okršaju znanja, ideja i volje te uživati u još jednoj posebnoj priredbi za zaljubljenike u tehnologiju u režiji Buga. Žiri će ostati u tajnosti do početka samog natjecanja, kao i prethodnih godina.
Da vas dodatno zaintrigiramo za ovogodišnje izdanje Idea Knockouta, objavljujemo popis 16 natjecateljskih timova (abecednim redoslijedom) koji će sa svojom idejom pokušati nokautirati sve ostale konkurente. Idea Knockout 2024 održava se uz generalno pokroviteljstvo Hrvatskog Telekoma, a sponzori su Algebra Lab, Mastercard, Solflare, Studenac,,Span i Xiaomi.
|Tim
|Projekt
|Opis
|Ansemic
|The Gardener
|The Gardener je Computer Use Agent (CUA) – "vrtlar" koji njeguje vaše računalne i mobilne radne procese. Umjesto da se korisnici guše u digitalnim "korovima", CUA automatizira zadatke, uči navike i stvara prostor za kreativnost, obitelj i posao.
|BearRD bureau
|NUOTWO
|Modularno rješenje za borbu protiv klimatskih promjena, bolju kvalitetu zraka i uštedu energije u zgradama, temeljeno na panelima koji dekarboniziraju zgrade uklanjanjem CO2 iz zraka i otpuštanjem O2 uz zadržavanje patogena u uređaju.
|CREATECH
|MAKER MOUSE
|MAKER MOUSE je uradi-sam elektronički kit za lemljenje, dizajniran i razvijen u Hrvatskoj s naglaskom na održivost, popravljivost i dugotrajnost. Riječ je o funkcionalnom RGB optičkom mišu temeljenom na 8-pinskom USB SoC-u, koji korisnik sastavlja samostalno, razvijajući praktične vještine iz elektronike i rada s alatima.
|GYM3000.com
|FitButlr
|Fitbutlr je prvi ručnik na svijetu dizajniran isključivo za teretanu. Automatski se poravnava s klupom, ima izrez za noge na spravama, odvaja čistu od prljave strane i podiže udobnost na razinu kauča. Patentiran globalno, testiran na 300+ sprava — 87% korisnika osjeća stvarnu razliku u treningu.
|Holonet
|Holonet
|Platforma za stvaranje interaktivnih virtualnih svjetova pomoću umjetne inteligencije.
Napišete prompt gdje opišete virtualni svijet kakav želite (za igru, virtualni muzej, digitalni showcase…), ubacite interaktivne elemente i dobijete link na svijet koji možete koristiti u običnom web pregledniku.
|IRONMAN kapsula
|Optimizacija prometa Grada Zagreba
|Promet i parking sve su veći problemi u Gradu Zagrebu. IRONMAN koncepcija prometa razmatra sasvim drukčiji pristup gradskom prometu, koji radikalno mijenja stanje u velikim gradovima.
|KAF
|Hexabeen
|Hexabeen je aplikacija za putnike koja dovodi magnete na frižideru u 21. stoljeće. Omogućuje skupljanje pločica s jedinstvenim i personaliziranim motivima iz gradova širom svijeta, pri čemu se svaka pločica može dodati samo na prethodno sakupljenu jer se savršeno uklapa poput puzzla.
|NitKo
|NanoWeaver
|NanoWeaver — Portable Nanofiber Revolution je prijenosni uređaj koji doslovno tka rješenja od nanovlakana — od pametnih obloga za rane do održivih materijala budućnosti. NanoWeaver spaja znanost, tehnologiju i održivost u dlanu vaše ruke.
|PEOPLET
|Peoplet
|Peoplet je aplikacija za vizualno društveno umrežavanje koja mapira stvarne interakcije zaposlenika putem anketa i digitalnih podataka, omogućujući kreiranje profila, ocjenjivanje odnosa, definiranje vještina i interesa te pružajući dinamičnu mrežu za pronalaženje stručnjaka i uvid u organizacijske veze, čime podržava zdravlje organizacije i osnaživanje pojedinaca.
|Pista
|Pista
|Aplikacija koja osim što je mjerni alat, ujedno je centralni hub za auto-entuzijaste željne utrkivanja. Proizašla kao rješenje problemu kojim se nitko do sada nije pozabavio, a to je start i sinkronizacija rolling (i drag racea) između dva korisnika. Nešto kao da Need for Speed i Fast & Furious naprave bebu...
|Project O2
|Project O2
|Project O₂ je hrvatska tvrtka specijalizirana za obnovu degradiranih i teško dostupnih staništa korištenjem bespilotnih letjelica i sjemenskih kuglica (SeedBombs) s autohtonim vrstama. Usluga obuhvaća procjenu lokacije, odabir sjemena, izradu sjemenskih kuglica, njihovu aplikaciju dronovima te praćenje uspješnosti uz pomoć zračnih snimaka.
|Project01
|Project01
|Project01 je AI-nativni radni prostor u kojem osnivači grade startupove korak po korak uz automatizaciju planiranja, predviđanje rizika, generiranje izvješća jednim klikom i trenutnu povratnu informaciju, dok investitori i inkubatori prate napredak u realnom vremenu, s vizijom da postane zadani prostor za cijeli startup ekosustav.
|Smart Garden
|Pametni vrtovi
|AURELIA je elegantna samozalijevajuća tegla s Magic Stick™ tehnologijom, rješenje koje omogućuje uzgoj bilo koje biljke, čak i ako nikad prije niste pokušali. SIMPLY je pametni indoor vrt za uzgoj više biljaka istovremeno, s kontrolom svjetla i pametnim supstratom, idealan za entuzijaste, gadget ljubitelje i sve koji žele zdraviji dom. Aplikacija vodi korisnika kroz svaki korak – od sadnje do žetve, od čaja do smoothija i prema novom pogledu na zdravlje i život.
|Stećak
|StećakTranslate
|Mobilna aplikacija za detekciju i prijevod starih natpisa sa stećaka, crkava i spomenika pomoću umjetne inteligencije.
|Ucoolele
|Ucoolele
|Ucoolele je inovativni glazbeni instrument (ukulele) za pomoć pri učenju sviranja. Ugrađene LED na vratu instrumenta vode korisnika kroz pjesmu na hednostavan i zabavan način.
|Verdia
|Lipa
|Lipa je digitalna platforma koja pomaže korisnicima pretvoriti pasivnu štednju u stvarni financijski rast kroz edukaciju, pametno budžetiranje i inovativne načine ulaganja. Cilj je ojačati financijsku pismenost, pojednostaviti štednju i omogućiti svakome da donosi bolje odluke o novcu—bilo da tek kreće ili želi više od svojih financija.