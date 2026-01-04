Samsung Display na CES-u demonstrirao nove OLED inovacije

Na izložbi pod nazivom 'A New Era of Experience, Powered by AI & Display', Samsung je prikazao niz novih koncepata i nove OLED inovacije

Matej Markovinović nedjelja, 4. siječnja 2026. u 19:42
Gramofon s OLED zaslonom 📷 Foto: Samsung Display
Gramofon s OLED zaslonom Foto: Samsung Display

Samsung Display je na  CES-u u Las Vegasu održao svojevrsnu izložbu i predstavio niz novih koncepata kojima žele pokazati kako se tehnologija OLED zaslona uklapa u sve širu primjenu AI-a, od potrošačke elektronike i IT uređaja pa sve do automobilske industrije i XR sustava.

Među prikazanim konceptima ističe se AI OLED Bot, mali robot s 13,4-inčnim OLED zaslonom koji služi kao vizualno sučelje za komunikaciju s AI sustavom. Iz Samsunga navode da se taj robot može koristiti kao asistent u obrazovnom okruženju.

„Zahvaljujući zaslonu na robotu, studenti mogu jednostavno provjeriti zadatke ili otkazivanja nastave čak i u okruženjima u kojima je teško koristiti glasovne naredbe ili zvučnike“, piše u Samsungovom priopćenju.

📷 Foto: Samsung Display
Foto: Samsung Display

U segmentu IT uređaja Samsung Display je naglasio rast primjene OLED-a u prijenosnim računalima, tabletima i monitorima. Posebno je istaknuta UT (Ultra Thin) One tehnologija, koja omogućuje tanje i lakše OLED panele uz manju potrošnju energije, kao i podršku za varijabilnu frekvenciju osvježavanja od 1 do 120 Hz.

Za kućnu upotrebu predstavljeni su scenariji u kojima QD-OLED monitori i televizori služe kao stalno aktivna AI sučelja, primjerice za prikaz zdravstvenih podataka, rasporeda ili pak digitalnih umjetničkih slika.  

„Samsung OLED i QD-OLED više nisu namijenjeni samo igračima ili profesionalcima. U AI eri oni su sada idealna rješenja i za uredske i za kućne korisnike. Više od 300 modela tableta, prijenosnih računala i monitora predstavljenih prošle godine koristilo je panele Samsung Displaya, više nego trostruko u odnosu na prije tri godine“, napominju iz Samsunga.

Po prvi put prikazan je i QD-OLED TV model za 2026. godinu, s vršnom svjetlinom do 4.500 nita, što ga svrstava među najsvjetlije samosvjetleće zaslone dosad.

📷 Foto: Samsung Display
Foto: Samsung Display

Značajan dio izložbe Samsung Displaya bio je posvećen automobilskoj industriji. U sklopu demonstracije digitalnog kokpita prikazani su fleksibilni i zakrivljeni OLED zasloni različitih formata, uključujući središnji L-oblikovani zaslon, zaslon za suvozača koji se može sakriti u armaturnu ploču te široki stražnji zaslon za putnike. Prikazano je i OLED stražnje svjetlo koje, uz klasičnu signalizaciju, može prenositi dodatne informacije vozilima iza.

U području XR uređaja predstavljeni su mikrozasloni temeljeni na RGB OLEDoS tehnologiji. Riječ je o iznimno malim zaslonima visoke gustoće piksela, namijenjenima VR i AR naglavnicima, koji nude višestruko veću razlučivost u odnosu na klasične 4K zaslone pri znatno manjim dimenzijama.

📷 Foto: Samsung Display
Foto: Samsung Display

Prikazali su i neke zabavnije koncepte, poput kasetofona i gramofona s OLED zaslonima. Hoće li tako nešto ikada ući u slobodnu prodaju, trenutno nije poznato, ali je svakako zabavno za vidjeti. 

📷 Foto: Samsung Display
Foto: Samsung Display

 



