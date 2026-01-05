Ovaj robotski usisavač pronalazi izgubljene predmete po stanu uz pomoć AI-a

Uz pomoć AI-a i dvije RGB kamere s vidnim poljem od 136 stupnjeva, Narwalov Flow 2 može pronaći izgubljene predmete i o tome obavijestiti korisnika

Matej Markovinović ponedjeljak, 5. siječnja 2026. u 10:18
Narwal Flow 2 📷 Foto: Narwal
Narwal Flow 2 Foto: Narwal

Narwal je na CES-u predstavio robotski usisavač Flow 2 koji, u skladu s trendovima, donosi niz AI funkcija usmjerenih na pametnije i sigurnije čišćenje doma. Najzanimljivija novost je mogućnost skeniranja poda i prepoznavanja izgubljenih predmeta poput nakita, ključeva, novčanika ili mobitela.

Kada Flow 2 detektira takav predmet, zadržava sigurnu udaljenost od najmanje pet centimetara kako ga ne bi usisao. Istovremeno korisniku šalje obavijest u Narwalovu aplikaciju, zajedno s fotografijom pronađenog predmeta i njegovom lokacijom na karti doma. Cijeli se sustav oslanja na ugrađeni AI i dvije RGB kamere s vidnim poljem od 136 stupnjeva.

Nadalje, Flow 2 donosi i posebne načine rada prilagođene obiteljima s djecom i kućnim ljubimcima. Robotski usisavač tako može prepoznati razbacane igračke i poslati podsjetnik da ih se pospremi, izbjegavati podloge za puzanje te automatski prijeći u tihi način rada u blizini dječjeg krevetića. Uz to, može locirati kućne ljubimce dok vlasnici nisu kod kuće te prepoznati i temeljitije čistiti dijelove prostora u kojima se najčešće zadržavaju.

📷 Foto: Narwal
Foto: Narwal

Uz softverske novosti, Flow 2 donosi i značajna hardverska poboljšanja. Snaga usisavanja povećana je na 30.000 Pa, u odnosu na 22.000 Pa kod prethodnika, dok je funkcija mokrog brisanja unaprijeđena uporabom vruće vode temperature do 70 °C. Uređaj dolazi s dvije vrste baznih stanica, osnovnom sa spremnikom za vodu te naprednijom s automatskim punjenjem i pražnjenjem. Novost je i višekratna vrećica za prašinu, uz perivi i jednokratni filter za nečistoće.

Narwal Flow 2 na tržište bi trebao stići u travnju 2026. godine, dok cijena za sada još nije službeno objavljena.

Narwal Flow 2 📷 Foto: Narwal
Narwal Flow 2 Foto: Narwal

 



