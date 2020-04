Inovatori iz ZICER-a proizvode rješenja za borbu s koronavirusom

Ovih dana prostor zagrebačkog startup inkubatora ZICER je prazan. No, Frane Šesnić, direktor ZICER-a rekao je da su se njihovi "stanari" uključili u borbu s koronavirusom: "Za nekoliko startupa koji se bave 3D printanjem neophodne medicinske opreme, uz obavezno poštivanje svih uputa vezanih uz mjere zaštite i socijalnog distanciranja, odlučili smo osigurati nastavak rada iz našeg prostora. Rezultati su već vidljivi i značajni. Također, i sami smo svoje ljudske i ostale resurse usmjerili ka proizvodnji medicinske opreme. Priključili smo se volonterskoj 3D grupi te se sada, na našem printeru kojeg smo prije godinu dana nabavili EU sredstvima, svakodnevno isprinta po 18 zaštitnih vizira za medicinsko osoblje."

3D printana medicinska oprema

Već desetak dana domaći startupi i pojedinci pomažu u rješavanju situacije vezane uz koronavirus. Iako su strah i neizvjesnost vezani uz izazove i nastavak poslovanja prisutni, želja da se pomogne i bude dio inovativnog rješenja je snažna.

Tako je startup 3DTech prije desetak dana započeo s davanjem vlastitog doprinosa u borbi sprječavanja širenja i posljedica virusa COVID-19. Inovatori iz 3DTech-a uočili su da postoji nedostatak Venturijevih cijevi za respiratore. Budući da su spomenute cijevi potrošni medicinski materijal, mladi su poduzetnici vrlo brzo krenuli s izradom istih, i u tome okupili više sudionika. Osim respiratorskih cijevi ovi su inovatori osmislili i plastične kvačice koje po principu spajalica omogućuju bilo kojem obliku tkanine da postane zaštitna maska.

Ljubomir Lokin, razvojni inženjer u 3D Tech-u, je istaknuo: "Do sada smo isporučili pedesetak Venturijevih cijevi za respiratore, više od 1000 zaštitnih vizira za medicinsko osoblje i više od 200 ClipOn kvačica za zaštitne maske."

Aplikacija koja educira i predviđa razvoj situacije vezane uz koronavirus

Startup Agilos IT također je aktivan. Pokretač i direktor Ivan Žuna rekao je: "Sve je krenulo od rasprave treba li, u slučaju da sumnjamo na zarazu s COVID-19, otići u bolnicu ili ne? Shvatili smo da brojni ljudi ne znaju što zapravo učiniti u ovoj situaciji, ili da u panici zaborave i ono što znaju. Stoga smo izvukli parametre na temelju kojih procjenjujemo omjer potvrđenih naspram stvarnim slučajevima te smo napravili model širenja virusa.

Važno je napomenuti da, s povećanjem broja kontakata vjerojatnost da budete izloženi virusu eksponencijalno raste. To je i glavna poruka ovog algoritma – smanjiti broj kontakata i držati se preporuka. Dodali smo i anketu za izračun vjerojatnosti da imate virus. To nije nikakav službeni podatak, niti postoji algoritam koji to može jednostavno odrediti. Međutim, služi kao ilustracija o tome koliko je važno slijediti upute i ponašati se odgovorno. Malo nas je iznenadio interes za ovime što smo napravili jer do sada je stranica zabilježila više od 20.000 posjetitelja."

Na ovoj stranici i vi možete ispuniti svoj test vjerojatnosti zaraženosti, poručuje.

Chatbot prvi put u Hrvatskoj kao podrška hitnim javnim linijama

Chatboti, računalni programi dizajnirani za komunikaciju s ljudima funkcionira tako da mu pošaljete upit, a on vam automatski u realnom vremenu odgovara – jer je već prethodno naučen kako točno treba odgovoriti. Upravo ovakvi automatski roboti u fokusu su startupa Hero Factory, jednog od pobjednika posljednje ZICER-ove Startup Factory generacije. S Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo osmislili su inovativan projekt i pokrenuli ga u rekordnom roku.

Hero Factory

Dario Begonja, direktor i osnivač Hero Factoryja: "Kad je počela cijela situacija s koronavirusom, htjeli smo pomoći i na dodatne načine – osim da samo ostanemo doma. Kad smo čuli za veliko opterećenje službenih telefonskih linija i bolničkih kapaciteta, htjeli smo pomoći kroz uštedu vremena svim zdravstvenim djelatnicima koji hrabro i naporno rade za nas. Već smo znali za inozemna rješenja chatbota za koronavirus koji su u SAD-u (Microsoft), UK-u, Španjolskoj i drugim zemljama pomogli u tom naumu pa smo se povezali s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Uz podršku ZICER-a i HZJZ-a, ekstremno smo brzo osmislili i razvili taj alat koji se od danas može koristiti na Messengeru HZJZ-a".

Digitalna tržnica

Kako bi nam nabava hrane bila jednostavnija u ovo vrijeme zatvorenih tržnica i preporuka za ostankom doma, rješenje ima u ZICER-u inkubirani startup VeeMee. Riječ je o digitalnoj platformi koja okuplja više od 1300 poljoprivrednih gospodarstava koja nude kompletan spektar domaćih proizvoda – od voća i povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa pa sve do presadnica.

Poljoprivrednici koji su se prijavili na ovu platformu već sada kažu kako im je prodaja kontinuirana te da bilježe rast od 50% – kaže Marko Kozjak, direktor i suosnivač startupa VeeMee.