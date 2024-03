Microsoft for Startups Discovery Day - kako startupi uz AI mogu ubrzati svoj rast?

Microsoft for Startups Discovery Day konferencija koju organizira Microsoft startupima iz Hrvatske i Slovenije dat će znanja i resurse da ubrzaju svoj razvoj koristeći prednosti programa Microsoft for Startups Founders Hub, kao što su AI usluge, podrška stručnjaka i ključne tehnologije. Bit će to i sjajna prilika da predstavnici startupa susretnu potencijalne investitore jer će među govornicima biti predstavnici različitih Venture Capital fondova. Konferencija će se održati u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER) 20. ožujka.

Sudionici će saznati više o podršci koju nudi Microsoft i o moćnom AI asistentu Copilotu te kako koristiti Azure za izradu AI rješenja. U dvije studije slučaja članovi Microsoft for Startups Founders Huba, VendueTech i Agrivi pokazat će kako iskoristiti Microsoft Azure AI services za brzu i sigurnu integraciju moćnih AI rješenja unutar aplikacija te istaknuti prednosti pridruživanja Microsoft for Startups Founders Hubu, sveobuhvatnom programu osmišljenom da podrži startupove u svakoj fazi njihovog rasta.

Tijekom predavanja Startup Rock’n’Roll: From Being One to Empowering Them predstavnik Infobipa objasnit će kako je izgledao njihov put do uspjeha, koja su 3 vodeća izazova i prilike s kojima se startupi suočavaju u eri umjerne inteligencije te kako iskoristiti umjetnu inteligenciju na odgovoran i etičan način dok se maksimalno koriste njene prednosti. Na panel diskusiji VCs on Future Proofing Investments with AI panelisti će raspravljati o tome kako prepoznati i fokusirati se na AI rješenja koja će uspjeti na tržištu jer će ponuditi odgovor na specifične poslovne izazove.

Besplatne registracije za Microsoft for Startups Discovery Day 20. ožujka u Zagrebu su otvorene. Svi hrvatski i slovenski startupi su pozvani da se pridruže i iskoriste priliku da saznaju kako podići svoj startup na sljedeću razinu koristeći snagu umjetne inteligenciju i podršku Microsoft for Startups Founders Huba.