Mladi su, zaljubljeni u tehnologiju i uspješno grade svoje firme u Hrvatskoj jer znaju kako do novca

Kata Barišić, osnivačica tvrtke Dare2Dream, Marko Mišulić, osnivač Rentlija, Nikola Biondić, suosnivač TalentLyfta, i Vlatko Škarica, osnivač tvrtke Mobile komunikacije, primjeri su iznimno uspješnih mladih ljudi iz Hrvatske, zaljubljenih u tehnologiju i uspješnih i pretvaranju svojih ideja u uspješan biznis.

Kata stoji iza projekta Zagreb Time Travel, Marko iza Rentlija, najnaprednijeg appa za iznajmljivanje nekretnina, Nikola uspjeh gradi na projektu Adopto, a Vlatko na appu Gooma za praćenje i analizu loko vožnji, koju danas aktivno koristi preko 1.000 korisnika svaki dan. Svima im je zajedničko jedno – znali su kako u ključnom trenutku “podebljati” svoj konto prijeko potrebnom financijskom injekcijom, koja im je omogućila da budu predvodnici svoje tržišne niše, ne samo lokalno, već i mnogo šire… Evo njihovih priča…

Zagreb Time Travel

Zagreb Time Travel prva je turistička tura Zagrebom koja najbolju ponudu i atrakcije grada prezentira turistima kao putovanje kroz vrijeme, uz primjenu suvremenih tehnologija proširene (AR) i virtualne stvarnosti (VR). Posjetitelji će tijekom ture svjedočiti isprepletanju prošlosti i sadašnjosti grada uz pomoć tableta, koji postaje vremeplov i omogućuje turistu da pomoću “digitalnog prozora” zaviri u prošlost i vidi inače nevidljive urbane legende i povijesne događaje.

“Zagreb Time Travel kao ideja postoji već dugo, ali sam projekt počeli smo razvijati prije nešto više od godinu dana”, kaže nam Kata Barišić. “Projekt je nastao je u sklopu Startup Factoryja Zagreb 2016, u Tehnološkom parku na Velesajmu, gdje smo nagrađeni od grada Zagreba za ideju te smo za njega dobili financijsku potporu, ured, edukaciju i mentorstvo. U tvrtki je trenutačno zaposlena jedna osoba, ali na projektu radi preko 30 ljudi, jer kao pravi startup pokušavamo sve procese optimizirati i outsourceamo sve usluge: programiranje, dizajn, računovodstvo, povjesničare, turističke djelatnike i drugo”.

Planovi su im osvojiti najprije Zagreb, zatim kontinuirano širenje, za početak po gradovima u Hrvatskoj, a onda i izvan granica države. Već imaju iskazan interes za Beč i Zürich, tako da vjeruju kako ovaj projekt ima sjajnu budućnost.

“Dobitnici smo prve nagrade na natječaju Moj Zaba Start, u kategoriji Poduzetništvo, a istovremeno smo dobili i nagradu javnosti, koja nas je prepoznala kao sjajan projekt. Osim financijske potpore u iznosu 150.000 kn, dobili smo sigurnost i edukaciju, povjerenje u nas te promociju projekta, što nam mnogo znači. Sav novac uložili smo u razvoj proizvoda. Stoga preporučujemo svima da se prijave na ovogodišnje izdanje tog natječaja. Čak i ako ne uspijete proći u finale, uspjeh je zajamčen jer ćete nešto pokušati i usput sigurno nešto naučiti.”

I sami možete na adresi www.zagrebtimetravel.com rezervirati svoju turu i istražiti grad na novi, digitalni način.

Rentlio

Rentlio postoji od 2014. godine. Tada je napisan prvi redak kôda za Rentlio. “S aplikacijom smo na tržište izašli u ožujku 2015. godine. Krajem mjeseca prijeći ćemo brojku od 5.000 smještajnih jedinica kojima se upravlja kroz Rentlio. 85% korisnika nalazi nam se u Hrvatskoj, a ostalih 15% raštrkano je u 30-ak zemalja po cijelom svijetu. Kad smo startali bilo nas je dvoje u timu, a sada na Rentliju radi 13 ljudi”, govori nam Marko Mišulić.

Od samog osnutka kompanije pa do danas, Rentlio svake godine raste dvostruko u smislu prihoda. 2015. godine ostvarili su oko 350 tisuća kuna prihoda, 2017. godinu završili su na 1,5 milijuna kuna prihoda, a 2018. prihod očekuju na razini blizu 3 milijuna kuna. Broj ljudi koji radi na Rentliju također se višestruko povećao, s troje na trinaest. Broj zemalja u kojima se nalaze korisnici Rentlija također je višestruko povećan. Svaki segment poslovanja jednostavno je višestruko veći, kompleksniji i dinamičniji nego je bio tada, s obzirom na to da im je 2015. godina bila godina izlaska na tržište.

Te su godine na Moj Zaba Startu osvojili nagradu stručnog žirija i nagradu javnosti u kategoriji poduzetništvo. “To je ukupno značilo 133 tisuće kuna, koje su nam te godine itekako pomogle u daljnjem razvoju, s obzirom na to da je upravo to bila godina izlaska Rentlija na tržište. Našem dvočlanom timu tada se priključio još jedan programer, i stvari su se osjetno ubrzale. U poplavi startupskog natjecanja i kojekakvih startupskih događanja, ovo je uistinu natječaj kroz koji se može osvojiti i konkretna financijska nagrada i steći vidljivost na lokalnom tržištu, zahvaljujući marketinškim aktivnostima koje se ulažu u promociju samog natječaja i pobjednika na natječaju.”

Primarno im i dalje ostaje fokus na razvoju i kvaliteti proizvoda, jer je upravo ta kvaliteta proizvoda osigurala zdravi, organski rast svih ovih godina. To je sporiji, ali stabilniji rast, kroz koji se razvija visoka razina “engagementa” s bazom korisnika, i osnažuju temelji za sve buduće poteze. Kompanija danas lagano ulazi u zrelu fazu za skaliranje na inozemna tržišta pa je dio fokusa svakako stavljen i na te aktivnosti, koje će se intenzivirati u posljednjem kvartalu ove godine.

Adopto (TalentLyft)

Na Adoptu su počeli raditi krajem 2015. godine, kada su prolazili inkubacijski program ZIP-a. Danas aplikaciju koriste tvrtke iz preko 20 zemalja svijeta, i ta brojka raste velikom brzinom. Tim se trenutačno sastoji od 13 vrhunskih ljudi, bez kojih ovakav uspjeh ne bi bio moguć. “Iako surađujemo na dnevnoj bazi, tim je podijeljen u četiri glavna odjela: Development, Sales, Marketing i Customer Success. S obzirom na to da konstantno rastemo, uvijek smo u potrazi za novim kolegama koji se ne boje izazova”, kaže Nikola Biondić.

Daljnji plan s TalentLyftom jest napraviti superioran proizvod koji u potpunosti može transformirati način na koji tvrtke zapošljavaju ljude. “Svima nam je jasno da nedostatak talenata postaje sve veći izazov tvrtkama u svim industrijama. Naš cilj je TalentLyftom, eliminirati izazove tvrtki i pomoći im zaposliti najbolje ljude, te ih pozicionirati kao poželjne poslodavce na tržištu. Trenutačno težimo pozicioniranju na svjetsko tržište. Potencijali za to su ogromni, s obzirom na to da nudimo jedinstveno rješenje koje pokriva cjelokupni proces akvizicije talenata, platformu za regrutacijski marketing te alat za selekciju i praćenje kandidata”, dodaje.

“Od početka smo vjerovali u naš proizvod, no najveće priznanje bilo nam je kada su i ostali stručnjaci prepoznali našu ideju i potencijal eliminiranja izazova u HR industriji – osvojili smo nagradu na natječaju Moj Zaba Start. Osim financijske pomoći, ta nagrada za nas je bila i veliko priznanje koje nam je dodatno osnažilo motivaciju za daljnji rast i razvoj.” Veći dio nagrade uložili su u pokretanje marketinške strategije. Kreiranje zanimljivog i edukativnog online sadržaja za sadašnje i potencijalne, buduće korisnike, bio im je glavni cilj. Ovim sadržajem, na mjesečnoj bazi, dovode preko 100.000 posjetitelja iz cijelog svijeta na svoju stranicu, a nedavno im je blog proglašen jednim od vodećih HR blogova u svijetu. Osim toga, pokrenuli su HR meetupe koji se održavaju po cijeloj regiji.

“Definitivno bismo preporučili prijavu na natječaj, zato što i u slučaju poraza možete dobiti konstruktivan feedback na ono što radite. Feedback je u toj ranoj fazi vrlo dragocjen, pogotovo kada dolazi od ljudi koji su uspješni u onome što rade, a oni će sigurno prepoznati neke izazove koje vi u tom trenutku ne vidite i ne očekujete.”

Gooma

Tvrtka Mobilne komunikacije, u suradnji s osam vanjskih suradnika, svakodnevno izrađuje razne aplikacije za klijente. Tako je 2015. godine nastala i aplikacija Gooma. Kako su vrijeme i novac u poslovnom svijetu vrlo bitni resursi, pokazalo se da zakonska obveza podnošenja evidencije i izvještaja sa službenih putovanja oduzima mnogo vremena. “Stoga smo kroz aplikaciju Gooma poslovnim korisnicima ponudili zaokružen i automatiziran proces prikupljanja, obrade i distribucije podataka o loko vožnji i službenim putovanjima u realnom vremenu, u pokretu. To znači da obvezu izrade izvještaja izvršavate u trenutku njezina nastajanja, dok konkurentna rješenja zahtijevaju naknadni, manualni unos podataka, a to je nepotreban trošak vremena i ostalih resursa tvrtke”, kazao je Vlatko Škarica.

U prvoj verziji aplikacija je bila prilagođena samo za operativni sustav iOS, no sada su završili i verziju za telefone s Androidom i web “back office” kako bi uslugu učinili dostupnom svim korisnicima, koje će se vrlo brzo naći na Google Playu. U Hrvatskoj se zbog neusklađenosti zakonskih propisa i poslovne prakse uspjeh ne događa preko noći. Najveći izazov predstavlja pronaći i zadržati kvalitetne developere, posebno zbog trenda napuštanja Hrvatske u potrazi za boljim poslovnim prilikama i životnom egzistencijom.

Započeli su svoj poslovni put kao startup, a izrasli su u tvrtku koja se bavi razvojem cjelovitih IT rješenja koja pokrivaju poslovne procese različitih industrija preko web i mobilnih aplikacija. Kada poduzetnike muče birokratske prepreke i vođenje bezbrojnih evidencija, neki od njih sami pronalaze rješenja kojima će si olakšati poslovanje. Takva rješenja ponekad se daju i dobro prodati, što dokazuje i primjer aplikacije Gooma. No na putu do uspjeha stoji puno truda, krvi, znoja i predanog rada. U tome, tvrdi Vlatko, jedan od ključnih trenutaka bila je pobjeda na natječaju Moj Zaba Start, samo godinu dana nakon pokretanja Goome, gdje su osvojili 110.000 kuna.

Svoj projekt na ovogodišnji Moj Zaba Start možete prijaviti na službenom webu natječaja: www.mojzabastart.com.