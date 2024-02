Zagrebačka banka i dalje dozvoljava korištenje fizičkog tokena, ali uz određene uvjete

Kako smo izvještavali početkom mjeseca, Zagrebačka banka odlučila je ukinuti podršku za fizičke ("plave") tokene za identifikaciju i potvrdu transakcija. Umjesto njih, sve su klijente namjerili prebaciti na m-token (mobilni token), koji se nalazi u mobilnom uređaju kao usluga unutar aplikacije m-ZaBa.

Rok ukidanja fizičkih tokena je prošao, no iz Zabe su ipak odlučili popustiti, pa korisnicima, koji to baš žele, produžiti mogućnost korištenja njime, umjesto da kupuju pametne telefone i na njih instaliraju aplikaciju za e-bankarstvo.

Dodatna tri mjeseca bez problema

Od 15. veljače tako više nije moguće korištenje fizičkim tokenom za potvrđivanje plaćanja karticama putem Interneta. No, kako bi "Zagrebačka banka olakšala svojim klijentima prilagodbu na navedenu promjenu, od 16. veljače do 15. svibnja 2024., omogućit će uporabu fizičkog tokena u suženom opsegu: za pristup i korištenje uslugama e-zaba i e-Građani" – stoji u obavijesti na njihovim stranicama.

Nakon toga – sporazumom

Nakon 15. svibnja 2024. fizički će token i dalje biti moguće koristiti u ograničenom opsegu. No, za to je potrebno posjetiti poslovnicu Zagrebačke banke i potpisati Sporazum o nastavku korištenja fizičkim tokenom. Potpisivanje tog Sporazuma potrebno je obaviti u razdoblju od 16. veljače do krajnjeg roka 15. svibnja 2024.

Zagrebačka banka ponavlja da klijentima, koji su koristili fizički token, nudi mogućnost besplatnog ugovaranja mobilnog tokena koji u potpunosti zamjenjuje fizički te omogućuje nesmetan rad s prethodno navedenim aplikacijama. Za ugovaranje m-tokena potrebno je također doći u njihovu poslovnicu.