iPad Air s OLED zaslonom navodno stiže 2026. godine

Apple je ovoga svibnja održao svoj tradicionalni proljetni događaj na kojem su, među ostalom, predstavili i osvježeni iPad Air za 2024. godinu koji dolazi s dvije veličine zaslona, od 11 i 13 inča, te koristi sad već nešto starije Liquid Retina IPS LCD panele.

Kako izvještava korejski portal The Elec, sljedeće osvježenje iPad Aira, rezervirano inače za 2026. godinu, donijet će nadogradnju zaslona. Prema njihovim informacijama, novi modeli koristit će Samsungove OLED zaslone, baš kao i nedavno predstavljeni iPad Pro za ovu godinu.

No, za razliku od iPada Pro koji koristi takozvani Tandem OLED zaslon s tehnologijom Ultra Retina XDR, iPad Air koristit će onaj jednoslojni (single-stacked). U praksi bi to značilo da zaslon iPad Aira neće imati istu razinu svjetlosti kao Pro inačica, ali to na koncu ni ne čudi puno, budući da to nije perjanica cijele linije.

Više informacija bit će poznato u sljedećim mjesecima.