Lenovo Tab M7 i Tab M8 Android tableti iz entry-level segmenta

Lenovo je obnovio svoju liniju entry-level tablet uređaja koji se baziraju na operativnom sustavu Android i čipovima tvrtke MediaTek. Predstavljena je druga generacija Lenovo Tab M7 i Lenovo Tab M8 uređaja.

Sukladno nazivu Tab M7 donosi 7-inčni zaslon i to u rezoluciji od 1024 x 600 piksela, 1 GB RAM-a (za Android Go inačicu) odnosno 2 GB RAM-a za Android 9 Pie inačicu uređaja, 8/16/32 GB interne memorije za pohranu podataka koja je proširiva putem microSD kartica veličine do 2 TB, dok baterija ima kapacitet od 3500 mAh.

Inačica Tab M7 uređaja s podrškom za Wi-Fi i 3G mreže donosi 32-bitni MediaTekov MT8321, dok LTE inačica istog uređaja dobiva 64-bitni MediaTekov MT8765B čip. U prodaju stiže u listopadu s početnom cijenom od 99 eura.

Lenovo Tab M8 donosi 8-inčni IPS zaslon s dvije varijante što se tiče rezolucije, varijanta s HD rezolucijom (1280 x 800 piksela) i varijanta s FHD rezolucijom. Ovaj tablet koristi MediaTekov A22 čip na taktu od 2 GHz, sadrži 2 odnosno 3 GB RAM-a, 16 odnosno 32 GB interne memorije, baterija ima kapacitet od 5000 mAh.

Inačica s HD rezolucijom donosi 5-megapikselnu stražnju i 2-megapikselnu prednju kameru, dok FHD inačica donosi 13-megapikselnu stražnju kameru i 5-megapikselnu prednju kameru. Varijanta s HD rezolucijom stajati će 139 eura, a FHD varijanta 159 eura (obje će biti dostupne od listopada).