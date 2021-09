Uz mobitele Xiaomi je predstavio tablet Xiaomi Pad 5 te razne AIoT proizvode

Xiaomi je danas tijekom globalnog predstavljanja proizvoda predstavio nove mobitele iz linije Xiaomi 11, ali i svoj novi tablet Xiaomi Pad 5, kao i niz AIoT proizvoda za pametni dom. Novi AIoT proizvodi uključuju Mi Smart Projector 2, Xiaomi Mesh System AX3000 (2-pack) te Mi Smart Band 6 NFC.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 predstavljen je kao alat za produktivnost, kako na poslu, tako i u učionici, ali i za zabavu. Opremljen je 11-inčnim WQHD+ zaslonom od 120 Hz uz podršku za Dolby Vision i HDR prikaz. Ugrađena stražnja kamera rezolucije je 13 megapiksela i poslužit će za, primjerice, skeniranje dokumenata. Prednja kamera, namijenjena videokonferencijama ima 8 MP te podržava 1080p video.

Uz tablet dolazi i stylus, Xiaomi Smart Pen, mase tek 12,2 g, uz 4.096 razina osjetljivosti na pritisak te brzinom uzorkovanja od 240 Hz.

Pogledamo li malo dublje "pod haubu", Xiaomi Pad 5 opremljen je 7-nanometarskim procesorom Qualcomm Snapdragon 860 s maksimalnim radnim taktom do 2,96 GHz. Ugrađena baterija kapaciteta je 8.720 mAh.

Xiaomi Pad 5 će biti dostupan u dvije varijante: 6 GB + 128 GB te 6 GB + 256 GB, uz dodatak dvije opcije boja: sive Cosmic Gray te bijele Pearl White.

“Usred novog normalnog i povratka učenika u školu, Xiaomi Pad 5 dolazi u vrijeme koje odgovara našem novom načinu odlaska s posla na zabavu i svega između – u trenu. To je istinska sve-u-jednom radna stanica, opremljena od oblika do funkcionalnosti, gdjegod se koristila – od učionice, do kuće ili ureda”, rekla je TJ Walton, Product Marketing Manager u kompaniji Xiaomi international.

Mi Smart Band 6 NFC

U suradnji s Mastercardom, Mi Smart Band 6 u NFC verziji donosi beskontaktno plaćanje. Dodavanjem punokrvne NFC značajke, nova verzija sada nudi brz, siguran i za pandemijsko doba prikladan način plaćanja. Osim toga, potpuno nova verzija Mi Smart Band 6 NFC sada nudi i implementiranu značajku Amazon Alexa, koja proširuje iskustvo rada bez ruku za vlasnike sustava pametnog doma.

Mi Smart Projector 2

Xiaomi dodaje i potpuno novi uređaj u svoju paletu pametnog doma – Mi Smart Projector 2. Uz rezoluciju od 1920x1080 Full HD i Dolby Audio, ovaj uređaj kompaktnih dimenzija je prenosiv, plug and play uređaj koji radi na sustavu Android TV uz ugrađeni Google Assistant.

Xiaomi Mesh System AX3000

Novopredstavljeni Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) nudi snažnu i pouzdanu pokrivenost dvopojasne Wi-Fi 6 mreže do preko 370 m². Uređaj podržava i maksimalni broj povezivanja do 254 uređaja u lokalnoj mreži.