AMD FidelityFX Super Resolution - Više performansi za sve

Ako pratite naše recenzije grafičkih kartica, sigurno znate da već dugo zamjeramo AMD-u što korisnicima ne nudi tehnologiju ekvivalentnu Nvidijinom DLSS-u - tehnologiji koja omogućava interno renderiranje igre na nižoj razlučivosti u odnosu na onu koja će biti prikazana na ekranu, što rezultira višim performansama. Iako mnoge igre podržavaju svoje vlastite upscalere koji rade sličnu stvar, DLSS rezultira daleko kvalitetnijim rezultatom iako i s njim postoji degradacija kvalitete slike (točnije – zamućivanje) u odnosu na izvornik. Ograničenje DLSS-a je što kao i većina Nvidijinih tehnologija, radi isključivo na karticama GeForce, a dodatno ograničenje je što su podržane samo posljednje dvije generacije kartica iz serije RTX.

AMD-ov FidelityFX Super Resolution u razvoju je već duže vrijeme, a dugom vremenu razvoja zasigurno je pridonijela činjenica da sve tehnologije iz paketa FidelityFX moraju biti hardverski-agnostične u smislu da za rad ne trebaju Radeon grafiku. AMD ovakvu filozofiju razvoja koristi dugi niz godina, a jedna od najpoznatijih tehnologija koja je na ovaj način usvojena od strane tržišta jest FreeSync odnosno Adaptive Sync na monitorima.

Ključ u ruke

FSR temelji se sličnom principu kao DLSS u smislu da se interno igra renderira na nižoj razlučivosti, pa da se primjenom tehnologije dolazi do više razlučivosti na kojoj želimo da se igra izvodi. DSLL-a se oslanja na neuronsku mrežu treniranu na Nvidijinim super-računalima i vektore kretanja koji u osnovi neuronskoj mreži govore u kojem se smjeru objekti na slici gibaju, a za integraciju svega nužne su tenzorske jedinice koje nalazimo isključivo u RTX 20 i 30 karticama. FSR s druge strane za svoje algoritme koriste najobičnije shadere. Ti se algoritmi u lancu renderiranja svakog framea primjenjuju nakon primjene anti-aliasinga (zaglađivanje rubova tekstura) i tone mappinga (aproksimiranje HDR-a), ali primjene različitih filtara (digitalni šum, kromatske aberacije). Točnije, koriste se dva algoritma – prvi koji odrađuje povećanje razlučivosti i drugi koji oštri dobivenu sliku.

Odabrani FSR profil Faktor skaliranja Interna razlučivost za 1440p Interna razlučivost za 4K Ultra Quality 1,3X po osi 1970 x 1108 2954 x 1662 Quality 1,5X po osi 1706 x 960 2560 x 1440 Balanced 1,7X po osi 1506 x 847 2259 x 1270 Performance 2,0X po osi 1280 x 720 1920 x 1080

Kao i kod DLSS-a, korisnik može odabrati nekoliko profila koji se razlikuju po internoj razlučivosti na kojoj se igra renderira. Što je razlučivost niža, to su performanse više, no kvaliteta prikaza pada. Za detaljan prikaz korištenih razlučivosti najbolje je baciti pogled na priloženu tablicu. Ono što je bitno je da već i najkvalitetniji mod (Ultra Quality) nudi značajan rast performansi u odnosu na klasično renderiranje. Najmanje kvalitetan, no najbrži profil pod imenom Performance, interno koristi četiri puta manju razlučivost, što je ekvivalentno DLSS-ovom profilu Ultra Performance, a kojeg je Nvidia dodala specifično za ubrzavanje igara pri razlučivosti 8K i prikaz istih na televizorima, a ne monitorima.

FSR je zbog pristupa problemu kompatibilan s vrlo širokim rasponom hardvera i API-ja. Točnije, podržane su sve Radeon kartice i APU-ovi od serije Radeon RX 400, pa nadalje, dok je iz Nvidijinog tabora podržano sve od serije GTX 10. AMD u svojoj dokumentaciji ne spominje Intelovu integriranu grafiku, no s obzirom da tehnologija radi na GeForce karticama, nema razloga da ne radi i na Intelovim, što integriranim što nadolazećim diskretnim. Kad je riječ o API-jima, FSR može se implementirati u sve naslove koji rabe DirectX 11, DirectX 12 ili Vulkan. Drugim riječima, tehnologiju je moguće ubaciti u praktički bilo koju igru. To je dodatno olakšano za razvojne inženjere s konceptualne strane jer se FSR oslanja na jedan dodatni compute shader koji nema vanjskih ovisnosti.

Tehnologija je trenutno dostupna u sedam slabije poznatih igara. To su Godfall, Riftbreaker, Anno 1800, Evil Genius 2, Terminator Resistance, Kingshunt i 22 Racing Series. Od navedenih igara Godfall, Anno 1800, Evil Genius 2 i Terminator Resistance su igračima već dostupne, dok ostatak tek treba biti službeno lansiran. Tehnologija uskoro stiže i u mnoge druge igre, budući da AMD ima partnerstvo s preko 50 razvojnih studija među kojima su i giganti poput Electronic Artsa, Valvea i Ubisofta.

Iznenađujuće dobro

FidelityFX Super Resolution isprobali smo u kombinaciji s tri grafičke kartice i četiri igre. Od kartica smo koristili Radeon RX 6800 XT, Radeon RX 580 s 8 GB memorije i GeForce RTX 3070. Dakle dvije nove kartice i jedna dosta stara, no vrlo popularna zbog pristupačne cijene i odličnog omjera performansi i cijene. Ograničili smo testiranje na razlučivost 4K budući da upravo tu performanse grafike najviše dolaze do izražaja. Također smo koristili najviše postavke kvalitete prikaza, uključivo s ray tracingom na dvije novije kartice koje ovu tehnologiju podržavaju. Jedini problem na koji smo naišli čudno je izvođenje integriranog benchmarka igre Godfall na GeForce kartici. Iz nekog razlika performanse su u njemu bile iznimno loše, pa smo karticu testirali mjereći performanse ručno igranjem igre. Samim time brojke za RTX 3070 u ovom testu nisu usporedive drugim karticama.

Godfall

Rifbreaker

Anno 1800

Terminator Resistance

Kad je riječ o rastu performansi, FSR nudi mnogo, pa čak i ako se ograničimo na najkvalitetniji profil Ultra Quality. Ako ste spremni na dodatno žrtvovanje oštrine prikaza, performanse u konačnici mogu mogu biti do tri puta bolje u odnosu na osnovne brojke. Zamućivanje i pad kontrasta do kojih dolazi zbog pada interne razlučivosti najizraženiji su kod profila Performance i njega zapravo ne bi preporučili za korištenje osim u krajnjem slučaju ili ako se možda igrate na TV-u, pa zbog daljine ekrana ne može ni uočavati fine detalje. Zanimljivo je da neke igre izgleda bolje s uključenim Super Resolutionom na profilu Ultra Quality nego bez njega, za što treba zahvaliti algoritmu za oštrenje. Primjer za to su Terminator Resistance i Kingshunt.

Niže razlučivosti izazovnije su za ovakvu vrstu algoritama, pa se tu svakako treba držati dva kvalitetnija profila. Iako trenutno ne postoje igre koje podržavaju i FSR i DLSS 2.x, iz našeg iskustva s obje tehnologije možemo konstatirati da Nvidijina tehnologija ima blagu prednost u pogledu kvalitete prikaza, posebno kod korištenja manje kvalitetnih profila.

AMD je s tehnologijom FidelityFX Super Resolution u konačnici odradio izvanredan posao. Ma koliko se Nvidia u posljednje vrijeme trudi gurati DLSS, ta je tehnologija s dolaskom AMD-ove alternative dobila žestoku konkurenciju. Kvaliteta prikaza je okvirno jednaka, performanse su okvirno jednake, no FSR radi praktički neovisno o tipu grafičke kartice i iz perspektive razvojnih inženjera predstavlja rješenje koje je daleko lakše implementirati. Samim time, iako će Nvidia s vrećama novca gurati DLSS u postojeće i buduće naslove (kao što je to učinjeno u ovoj posljednjoj ofenzivi), FSR ekosustav igara vrlo će brzo narasti i prestići Nvidijinu ponudu.