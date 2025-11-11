Apple priprema satelitske karte za iPhone i Apple Watch

Apple navodno radi na proširenju satelitskih mogućnosti za iPhone i Apple Watch, što bi korisnicima, među ostalom, omogućilo navigaciju bez mobilne mreže

Matej Markovinović utorak, 11. studenog 2025. u 06:30
📷 Foto: Apple
Apple radi na proširenju svojih satelitskih značajki za korisnike iPhonea i Apple Watcha, no neke od njih neće još tako skoro u realizaciju. Prema najnovijem izvješću Bloombergovog Marka Gurmana, Apple ima dugačak popis planiranih poboljšanja za satelitsku povezanost, no ona će se oslanjati na mrežu Globalstar, koja će u narednim godinama morati proći kroz značajne nadogradnje kako bi zadovoljila Appleove zahtjeve.

Najveća novost trebala bi biti značajka satelitskih karata, koja bi korisnicima omogućila korištenje Apple Mapsa i navigaciju u područjima bez mobilnog signala. Apple navodno razvija i API za aplikacije trećih strana, čime bi se developerima omogućilo da u svoje aplikacije integriraju satelitsku povezanost.

Navodi se da Apple želi i pojednostaviti postupak povezivanja sa satelitima, što bi značilo da budući modeli iPhonea više neće morati biti usmjereni prema nebu kako bi uspostavili vezu, već bi satelitska komunikacija trebala raditi i u zatvorenom prostoru ili čak u džepu korisnika. Jedna od ključnih novosti za nadolazeći iPhone 18 bit će i podrška za tehnologiju 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), koja omogućuje operaterima korištenje satelita za širenje mrežne pokrivenosti.

Apple navodno priprema i mogućnost slanja i primanja fotografija putem satelitske veze. Ipak, kako ističe Gurman, dio Appleovih čelnika još je uvijek u dvojbi oko daljnjeg širenja u područje satelitske infrastrukture koje je do sada bilo rezervirano za teleoperatere.

 



