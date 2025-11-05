Prijevod razgovora uživo pomoću AirPodsa stiže i u Europsku uniju

Tijekom predstavljanja novih uređaja ovoga rujna, Apple je za korisnike AirPodsa Pro i četvrte generacije običnih AirPodsa s ANC-om najavio značajku Live Translation. Kako i sam naziv značajke govori, radi se o mogućnosti prevođenja razgovora u stvarnom vremenu, koje funkcionira kada su slušalice povezane s iPhoneom koji podržava Apple Intelligence i pokreće iOS 26.

Ova je značajka prilikom izlaska podržavala engleski, francuski, njemački, portugalski i španjolski jezik, ali pritom nije bila dostupna u Europskoj uniji. Međutim, to će se uskoro promijeniti jer je Apple najavio da Live Translation dolazi u EU i to već ovog prosinca. Kako kažu iz Applea, kašnjenje je bilo uzrokovano „dodatnim inženjerskim radom potrebnim za usklađivanjem sa zahtjevima Akta o digitalnim tržištima“.

Kada značajka stigne u EU, po novome će podržavati i talijanski, kineski (pojednostavljeni i tradicionalni mandarinski), japanski i korejski. Kroz mjesece se naravno očekuje podrška i za još jezika.