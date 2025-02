Beatlesi osvojili Grammy s pjesmom dovršenom uz pomoć umjetne inteligencije

Legendarni Beatlesi ostvarili su novi povijesni uspjeh osvojivši svoj osmi Grammy u kategoriji Best Rock Performance za pjesmu "Now and Then" na dodjeli nagrada Grammy 2025. Ova nagrada ima posebnu težinu jer je prva Grammy nagrada dodijeljena skladbi u čijem je stvaranju korištena umjetna inteligencija….

Priča pjesme "Now and Then" započela je demo snimkom iz kasnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Unatoč pokušajima dovršetka pjesme devedesetih godina za projekt The Beatles Anthology, tehnička ograničenja tog vremena onemogućila su realizaciju. Tek je moderna tehnologija umjetne inteligencije omogućila izdvajanje Lennonova vokala iz originalne klavirske snimke, što je otvorilo put završetku skladbe.

Snimljeno na mono kazetofonu

Kasnih 1970-ih, John Lennon snimio je demo verziju "Now and Then" na jednostavnom Panasonic RQ-2102 mono kazetofonu u svom stanu u Dakota Buildingu. Ova kućna snimka sadržavala je značajan pozadinski šum, mali raspon frekvencija i konstantno brujanje. Nakon što je Yoko Ono 1994. godine predala traku Paulu McCartneyju, tehnološka ograničenja onemogućila su izdvajanje Lennonova glasa od pratećeg klavira.

Softver razvili za "Get Back" dokumentarac

Ključni napredak dogodio se razvojem MAL (Machine Audio Learning) sustava umjetne inteligencije. Softver, koji su razvili Peter Jackson i WingNut Films tijekom produkcije dokumentarca "Get Back", uspješno je izdvojio Lennonov vokal iz originalne snimke. Restauracija je započela digitalizacijom kroz sučelje Prism Sound Titan i snimanjem u Pro Toolsima u rezoluciji od 192kHz na 24-bita. Nakon obrade MAL -om, zvuk je dodatno pročišćen korištenjem alata iZotope RX 9 Advanced. Studio Celemony Melodyne korišten je za korekcije intonacije, dok su Waves Abbey Road Plates i UAD EMT 140 dodali karakteristični reverb.

The Beatles u studiju Abbey Road

Završna produkcija u studiju Abbey Road

Paul McCartney je snimio bas dionicu na svojoj Höfner gitari kroz Vox AC-30 te dodao slide gitaru kao posvetu Georgeu Harrisonu. Ringo Starr doprinio je svirajući na svojim Ludwig bubnjevima. Završna produkcija kombinirala je klasičnu i suvremenu opremu. Korišteni su analogna konzola SSL Origin , EMI REDD.47 i Fairchild 660 , dok je završno miksanje izvedeno na konzoli Neve 88RS.

AI kao alat

Producent Giles Martin uspješno je spojio Lennonov originalni vokal s novim instrumentalnim dionicama, održavajući prepoznatljiv zvuk Beatlesa. Umjetna inteligencija služila je samo kao alat za restauraciju, baveći se poboljšanjem zvuka bez generiranja ili sinteze glasova. Takav pristup u skladu je sa smjernicama Grammy nagrada, koje dopuštaju ograničenu uporabu umjetne inteligencije uz uvjet da ljudska kreativnost ostane temelj stvaralaštva.

"Tata bi ovo stvarno volio jer je uvijek bio otvoren za isprobavanje novih stvari u studiju. Mislim da je ispalo predivno", Sean Ono Lennon

Sin Johna Lennona primio priznanje

Nagradu je u ime sastava primio Sean Ono Lennon, sin Johna Lennona, što je trenutku dalo dodatnu emotivnu dimenziju. Ranije je izjavio kako vjeruje da bi njegov otac podržao ovakav tehnološki pristup, s obzirom na njegovu otvorenost prema eksperimentiranju u studiju.

Uspjeh projekta otvara nova pitanja o ulozi tehnologije u glazbenoj produkciji, ukazujući na mogućnosti dovršavanja neobjavljenih djela uz očuvanje umjetničkog integriteta.