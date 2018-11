Beč koristi adventske sajmove za testiranje 5G tehnologije

5G tehnologija korisnicima bi u budućnosti trebala omogućiti brži pristup internetu te ekstremno brzo vrijeme reagiranja, tako da će ljudi, strojevi i proizvodi moći međusobno komunicirati u stvarnom vremenu.

Beči Rathausplatz izabran je za testno područje jer se tamo tijekom božićnih blagdana zadržava jako velik broj ljudi koji koriste usluge mobilnog interneta, što će pružateljima usluga i Gradu dati dobar uvid u stvarnu situaciju i otkriti potencijale za poboljšanje.

Testiranje 5G tehnologije na jednom od najfrekventnijih bečkih trgova nastavit će se i nakon božićnih i novogodišnjih blagdana, a po najava bi trebalo trajati do sredine 2019. godine.

„Želimo da Beč postane najdigitaliziraniji grad u Europi. Pri tom nam je važno da to ne dovede do stvaranja još većeg socijalnog jaza. Pokušat ćemo sve stanovnike uključiti u taj proces, a pretpostavka za to je odgovarajuća tehnička infrastruktura i suradnja Grada s pružateljima internetskih usluga.“, kazao je gradonačelnik Beča Michael Ludwig prilikom puštanja u rad novog sustava.