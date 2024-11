Biste li voljeli da vas na video sastancima zamijeni avatar?

Startup Pickle može kreirati digitalnog avatara koji umjesto vas prisustvuje sastancima. Da li je to zlouporaba AI tehnologije ili time digitalni dvojnici potiču produktivnost?

Napredak AI tehnologije omogućio je razvoj iznimno realističnih digitalnih avatara. Oni mogu učiti kroz komunikaciju i oponašati ljudsko ponašanje. Razumiju što im govorimo i odgovaraju prirodno, dok im napredne tehnike snimanja daju životne pokrete i geste. Rezultat su virtualni likovi koji nas mogu čak zamijeniti na online sastancima

Za rad od kuće

Dok tvrtke sve više inzistiraju na povratku zaposlenika u urede, startup Pickle razvija inovativno rješenje za one koji i dalje rade od kuće. Njihova nova tehnologija omogućava stvaranje digitalnih avatara koji mogu umjesto korisnika sudjelovati na virtualnim sastancima, otvarajući time nova pitanja o budućnosti poslovne komunikacije.

Kako funkcionira Pickle

Korisnici predaju petominutni videozapis sebe, a unutar 24 sata dobivaju svojeg digitalnog dvojnika spremnog za sudjelovanje na virtualnim sastancima. Avatar može predstavljati korisnika u različitim scenarijima, od vožnje automobilom do boravka na plaži, pritom održavajući profesionalni izgled kao da se nalazi u uredskom okruženju.

Usluga se nudi u tri razine - osnovna, standardna i profesionalna, s godišnjom pretplatom koja se kreće od 300 do 1.150 dolara. Trenutno je tehnologija dostupna samo za MacOS, dok se verzija za Windows očekuje sljedećeg mjeseca. Pickleovi avatari mogu se integrirati s popularnim platformama za konferencije poput Zooma, Google Meeta i Microsoft Teamsa.

AI tehnologija iza avatara

Digitalni avatari postaju sve stvarniji zahvaljujući modernoj tehnologiji. Umjetna inteligencija im pomaže da uče iz razgovora i da se ponašaju slično kao ljudi. Mogu razumjeti i odgovarati na ljudski govor na prirodan način, a posebne tehnike snimanja im omogućuju da se kreću i gestikuliraju kao pravi ljudi. Sve to zajedno čini avatare koji izgledaju i ponašaju se vrlo realistično u interakciji s ljudima. Digitalni dvojnici mogli bi samostalno odgovoriti na približno 90 posto upita od kolega, konzultirajući se sa svojim ljudskim parnjacima samo kada je to neophodno, predvidio je još proljetos Sam Liang, izvršni direktor AI startupa Otter. Iako koncept AI avatara koji prisustvuju sastancima umjesto ljudi može djelovati futuristički, on predstavlja rastući trend integracije AI tehnologija na radnom mjestu.

Zlouporaba tehnologije

Skeptici, koji ne podržavaju rad od kuće, reći da će ovakva primjena tehnologije dodatno utjecati na međuljudske odnose na radnom mjestu i mogući gubitak stvarne ljudske interakcije. "Snaga blizine" u uredskom okruženju, posebno važna za mlađe zaposlenike koji traže mentorstvo, mogla bi biti dodatno ugrožena u svijetu gdje digitalni avatari zamjenjuju interakcije uživo. Nedvojbeno je da je to prevara te takvo korištenje umjetne inteligencije za oponašanje pojedinaca u profesionalnom okruženju nije etično niti profesionalno korektno.