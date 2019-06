Google objavio detalje o svojem streaming servisu Stadia

Već par dana znamo da je Google imao u planu objaviti više detalja o svojem streaming servisu Stadia prije nego što sajam E3 započne. Odlučili su se za današnji dan, pa su na prijenosu uživo koji se održao u 18 sati na YouTubeu otkrili kada će korisnici u nekim zemljama moći koristiti, koliko će ih mjesečna pretplata koštati i koje će igre sve biti uključene. Kao i Nintendo i po novome Sony, Google je odlučio korisnicima svako malo prenositi novosti putem prezentacija imena Stadia Connect, pa je tako ova danas bila prva u nizu.

Za početak, servis će biti dostupan u 14 zemalja od studenog ove godine (Hrvatska zasad nije među njima), a onima koji ga imaju namjeru koristiti preporučuje se minimalna brzina interneta od 10/1 Mpbs, odnosno 35/4 Mbps za igranje bez poteškoća.

Što se cijene tiče, pretplata ima nekoliko, pa ovisno o tome što budete spremni platiti, toliko ćete dobiti. Za 9,99 američkih dolara Google kroz Stadia Pro pretplatu obećava igranje u 4K rezoluciji sa 60 sličica u sekundi i pristup nekim igrama. One koje nisu uključene u pretplatu, kao i one novije morat ćete kupiti zasebno. Iduće godine Google će izdati Stadia Base koji će biti dostupan svima, ali imati podršku samo za 1080p rezoluciju. Dok se za kraj spomenula Stadia Founder's Edition pretplata koja će za 130 američkih dolara uključivati Chromecast Ultra, poseban Stadia kontroler, tromjesečnu pretplatu, cjelokupno Destiny 2 iskustvo i poklon Pro verzija pretplate u trajanju od tri mjeseca koju možete podijeliti nekom prijatelju. Za korištenje Stadie na početku, svi korisnici morat će koristiti Chromecast, dok je u planu nekad nakon izlaska omogućiti da igrate na bilo kojem uređaju koji ima instaliran preglednik Chrome.

Svi oni koji te uvjete ispunjavaju u studenome će moći igrati 30 igara, a za vrijeme prezentacije prikazani je Baldur's Gate III na kojem radi Larian Studios, Ghost Recon: Breakpoint, horor avantura Gylt, multiplayer zabava Get Packed, Tom Clancy's The Division 2 i Destiny 2 uz novu ekspanziju Shadowkeep, uz kratku montažu naslova na samom kraju među kojima su bili Metro Exodus, Doom Eternal, GRID, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Odyssey, Just Dance i Shadow of the Tomb Raider.

Phil Harrison rekao je da će uskoro podijeliti više informacija o igrama koje će dovesti na svoj servis

Bit će zanimljivo vidjeti kako će to sve funkcionirati u praksi jer ni jedan pokušaj da cloud gaming zaživi do sada nije bio uspješan. Najveći problem predstavlja lag, a hoće li ga Google uspjeti dovesti u red, saznat ćemo u studenome. Također, bit će zanimljivo vidjeti Microsoftov odgovor na ovu najavu, budući da su oni prošle godine spomenuli svoj cloud gaming projekt zvan Project xCloud i obećali da će nas na ovogodišnjem sajmu E3 iznenaditi. Svakako ćemo vam prenijeti kad saznamo njihovu viziju budućnosti gaminga u nedjelju navečer.