Google prvi naručuje nuklearne elektrane za svoje podatkovne centre

Michael Terrell, Googleov viši direktor za energiju i klimu, najavio je ovaj sporazum kao prekretnicu u 15-godišnjem nastojanju tvrtke da koristi čistu energiju. Google smatra da nuklearna energija može imati ključnu ulogu u zadovoljavanju njihovih energetskih potreba na čist i konzistentan način tijekom cijelog dana.

Kairos Power

Iako točni financijski detalji sporazuma nisu objavljeni, Financial Times javlja da partnerstvo između Googlea i Kairos Powera predstavlja značajan korak naprijed u pristupu tehnološke industrije održivim energetskim rješenjima. Google razmatra različite opcije za integraciju ovih reaktora, uključujući napajanje električne mreže ili izravno povezivanje s podatkovnim centrima.

Kairos Power iz Kalifornije osnovana prije sedam godina, razvila je jedinstveni dizajn reaktora koji se razlikuje od tradicionalnih nuklearnih elektrana. Reaktor se hladi rastopljenom fluoridnom soli umjesto vodom, koristi keramički obloženo TRISO gorivo (kratica za TRi-strukturno IZOtropno čestično gorivo) i radi pri atmosferskom tlaku. Sustav prenosi toplinu iz soli za proizvodnju pare i pokretanje turbine.

Prvi komercijalni reaktor do 2030. godine

U prosincu je Kairos dobio građevinsku dozvolu od Nuklearne regulatorne komisije SAD-a za izgradnju demonstracijskog reaktora od 50 MW zvanog Hermes u Tennesseeju. To je bilo prvo odobrenje za novi tip reaktora u SAD-u u posljednjih pola stoljeća. Kairos Power planira pokrenuti svoj prvi komercijalni reaktor do 2030. godine, a dodatni reaktori bi trebali slijediti do 2035. Izgradnja projekta Hermes započela je u srpnju, s ciljem da bude operativan do 2027. godine. Tvrtka također planira izgraditi reaktore kapaciteta 75 MW za Google.

Američka vlada ulaže oko 300 milijuna dolara

Googleov ugovor s Kairos Powerom dio je trenda među tehnološkim tvrtkama koje traže nuklearna rješenja za svoje energetske potrebe. Prošlog mjeseca Microsoft je najavio obvezu kupnje 20-godišnje opskrbe električnom energijom iz ugašene nuklearne elektrane Three Mile Island ako Constellation Energy ponovno pokrene lokaciju.

Vlada SAD-a pokazala je snažnu podršku razvoju manjih nuklearnih reaktora. Ministarstvo energetike ulaže oko 300 milijuna dolara u Kairosov projekt Hermes kroz svoj program demonstracije naprednih reaktora. Postoji i inicijativa za izgradnju manjih reaktora koji se mogu konstruirati u tvornicama i sastaviti na licu mjesta, s ciljem smanjenja troškova i ubrzanja izgradnje elektrana.