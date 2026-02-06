InsectNeuroNano: neuromorfna nanofotonika inspirirana mozgom kukaca

Istraživači iz pet europskih zemalja sklapaju navigacijski procesor veličine pčelinjeg mozga koji troši tek djelić energije uobičajenih rješenja

Mladen Smrekar petak, 6. veljače 2026. u 10:13
Mozgovi pčela nadahnuli su dizajn sićušnih čipova male snage koji bi jednog dana mogli voditi minijaturne robote i senzore 📷 Freepik
Kad pčela napusti košnicu, u glavi već ima vlastiti „GPS“ – čita polarizaciju neba, procjenjuje brzinu leta i bez ikakvog satelita uvijek nađe put kući. Taj nevjerojatno štedljiv navigacijski sustav sad na čip pokušava preseliti europski projekt InsectNeuroNano. Istraživači iz pet zemalja žele izraditi specijalizirani navigacijski procesor veličine pčelinjeg mozga koji troši tek djelić energije današnjih GPS modula u dronovima i robotima, navigacije u pametnim telefonima i mikrokontrolerskih sustava za autonomnu navigaciju malih robota.

Ilustracija integracije putanje kukca i izvedenih računalnih modela 📷 David Winge
Danas lagani navigacijski čip lako teži 80 grama i troši više od 7 W, dok cijela pčela ima manje od grama i troši ispod stotinke vata za pogon mozga. Ključ je u potpuno drukčijoj filozofiji: umjesto univerzalnog procesora, gradi se ”tvrdo ožičen“ čip sposoban samo za jednu stvar – orijentaciju u prostoru na temelju svjetlosnih signala i brzine.

Nanofotonički sklopovi

Time se drastično smanjuju veličina i potrošnja, što otvara put rojevima minijaturnih robota i jeftinih senzora koji bi mogli čistiti okoliš, graditi strukture ili umjetno oprašivati polja.

Još jedan zaokret je prelazak s elektroničkih na nanofotoničke sklopove, u kojima informacije putuju kroz mikroskopske vodilice svjetlosti. Budući da senzor ionako ”gleda“ svjetlo, isti se medij koristi i za osjet i za računanje, što dodatno pojednostavljuje dizajn.

Prvi prototip koji oponaša funkcije pčelinjeg mozga već radi u laboratoriju, a istraživači procjenjuju da bi do neke korisne primjene moglo proći desetak godina.

