Koncept katamarana koji plovi bez valjanja po valovima, rješenje je za morsku bolest

Američka kompanija Servo Yachts razvila je tehnologiju kojom 50-metarski katamaran može ploviti po vrlo uzburkanom moru, a da mu putnici i posada to gotovo i ne osjete

Američki proizvođač brodova Servo Yachts je, u suradnji s britanskim dizajnerskim studijem Shuttleworth Design, osmislio luksuzne modele jahti koje plove tako da posada i putnici nisu u opasnosti od morske bolesti. Njihovi koncepti nazivaju se Martini 6.0 i Martini 7.0, a predstavljaju katamarane od 150, odnosno 165 stopa (45 i 50 metara), kojima je trup podijeljen u tri dijela.

Bez valjanja po valovima

Onaj osnovni, središnji, u kojem su smještene kabine, povezan je posebnim zglobovima s dva dijela trupa koji se nalaze u vodi. Takva konstrukcija omogućava servo motorima i pneumatskim sustavima da stabiliziraju prostor za putnike bez obzira po kako uzburkanom moru jahta plovi. Renderi i animacije koje su objavili izgledaju impresivno, no same jahte još nisu izrađene. Tehnologija je patentirana i testirana na prototipima dužine od 5 do 13 metara u zaljevu San Francisca.

Vertikalni pomak trupa može dosegnuti i do 4 metra

Plovila bi trebala biti izrađena od ugljikovih vlakana, i biti lakša od klasičnih jahti slične veličine. To omogućava motorima i pneumatici da manevriraju na valovima i optimiziraju kretanje trupa, što pak dovodi do mogućnosti razvijanja većih brzina i veće efikasnosti od jahti tradicionalnog oblika.

Servo Yachtsov model Martini 7.0 predviđen je za do 10 gostiju i 11 članova posade, koji bi bili smješteni u kabinama raspoređenima na četiri razine paluba – sve u središnjem dijelu. Podvezani trupovi pak, pružaju dovoljno prostora za smještaj motora, rezervoara za gorivo, sidra i svih ostalih sustava koji se i inače nalaze u potpalublju. To ostavlja više mjesta za luksuz u ovješenom središnjem dijelu.

"Vjerujemo da smo pronašli način kako potpuno riješiti problem morske bolesti i značajno unaprijediti iskustvo plovidbe, tako da svatko može u njemu uživati. Iznimno sam uzbuđen što Servo Yachts nastavlja pomicati granice pomorske tehnologije i transformirati putovanja oceanima", poručio je osnivač kompanije David Hall.

Inače, podaci kažu kako, barem u SAD-u, svaka treća osoba pati od morske bolesti i vrlo lako dobije simptome prilikom vožnje ili plovidbe. Tijekom intenzivnog gibanja plovila, pak, gotovo će svi putnici razviti neki oblik morske bolesti i patit će od mučnine. Ova inovacija trebala bi tome stati na kraj – barem za one koji će imati dovoljno novca da si priušte plovidbu na ovakvoj jahti.