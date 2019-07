"Letećom daskom" preko La Manchea

Inovator Franky Zapata planira ovoga četvrtka sa svojim Flyboardom preletjeti od Calaisa do Dovera i tako obilježiti obljetnicu prvog preleta zrakoplovom na istoj relaciji

Ovoga četvrtka obilježava se 110. obljetnica prvog preleta zrakoplovom preko kanala La Manche. Njega je obavio francuski pilot Louis Blériot 25. srpnja 1909. godine, kada je let preko ovog tjesnaca trajao 37 minuta. Blériot je svojim pionirskim zrakoplovom Type XI letio brzinom od oko 72 km/h na visini od 76 metara, a ovaj je događaj ostao zabilježen u povijesti avijacije.

Sada se, pak, u iste povijesne knjige želi upisati i njegov sunarodnjak, 40-godišnji inovator Franky Zapata. Njegova najatraktivnija rukotvorina jest "Flyboard Air" – leteća daska koja može u zrak ponijeti jednog čovjeka, a koju je šira javnost zamijetila prošloga tjedna na proslavi Dana pada Bastilje.

Fier de notre armée, moderne et innovante. pic.twitter.com/DQvIfPolQf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2019

Tada je Zapata sudjelovao u vojnoj paradi u Parizu i prikazao je mogućnosti svojeg Flyboarda, a sve je bilo toliko atraktivno da je snimku na društvenim mrežama podijelio i sam francuski predsjednik Emmanuel Macron. Mnogi su tada čak pisali i kako je riječ o vojnoj tehnologiji i novim "letećim vojnicima", a doznalo se i kako je Zapatina kompanija od francuske vojske dobila 1,3 milijuna eura za razvoj ove tehnologije.

Međutim, namjere Zapate s Flyboardom ovoga puta civilne su prirode. Ovoga četvrtka Flyboard bi mogao ponijeti svojeg izumitelja preko La Manchea, od Calaisa do Dovera. Inače njegove karakteristike kažu kako je sposoban s pilotom letjeti brzinom i do 190 km/h, na visinama do 150 metara, ali uz autonomiju od tek desetak minuta.

Stoga Zapata kaže kako će letjelica morati dati 99,9% od sebe za uspješan prelet kanala, i sam procjenjuje da su mu šanse tek oko 30%. Let od nešto preko 30 kilometara bi trebao trajati 20-ak minuta, sa samo jednim stajanjem na brodu usred kanala zbog uzimanja goriva.

Flyboard je pokretan dvama benzinskim turbinama, omogućava pilotu lako i precizno upravljanje, te ima ugrađene sigurnosne sustave koji jamče da se pilotu neće ništa dogoditi ako neki sustavi zakažu.