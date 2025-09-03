Microsoftov tim predstavio šuplje optičko vlakno s rekordno niskim gubitkom signala

Istraživački tim sa Sveučilišta u Southamptonu, ali pod okriljem Microsofta, objavio je rad o novom dizajnu optičkog kabela koji omogućuje brži prijenos podataka uz znatno manje slabljenje signala

Sandro Vrbanus srijeda, 3. rujna 2025. u 13:35

Tim stručnjaka za mreže, proizašao sa Sveučilišta u Southamptonu, a sada kao dio Microsofta, objavio je istraživanje o novoj generaciji optičkih kabela sa šupljom jezgrom (hollow-core fiber, HCF) koja bi mogla ponuditi najniži ikad zabilježeni gubitak optičkog signala tijekom prijenosa podataka. Manje slabljenje signala izravno znači veće brzine prijenosa i nižu latenciju, što otvara put značajnim poboljšanjima u mrežnim tehnologijama.

Najveće poboljšanje u 40 godina

U radu, objavljenome u časopisu Nature Photonics, istraživači svoj dizajn nazivaju "jednim od najznačajnijih poboljšanja u tehnologiji optičkih vodova u posljednjih 40 godina" i "potencijalnom revolucijom u optičkim komunikacijama".

Ova tehnologija ključna je za smanjenje vremena potrebnog za prijenos podataka između podatkovnih centara u oblaku, kao i za ubrzanje mobilnih mreža. Microsoft je prije nekoliko godina preuzeo tvrtku Lumenisity, proizašlu upravo iz istraživanja na Sveučilištu u Southamptonu, koja je već ranije testirala svoju tehnologiju u suradnji s Britanskim Telekomom (BT). Francesco Poletti, koji je prije više od deset godina osmislio koncept i jedan je od autora novog rada, izjavio je da će novi dizajn omogućiti brže mreže koje će donijeti prednosti u brojnim situacijama, od treniranja modela umjetne inteligencije do medicine na daljinu i autonomnih vozila.

Umjesto stakla – zrak

Ideja optičkih vlakana sa šupljom jezgrom stara je desetljećima, a temelji se na činjenici da svjetlost putuje kroz zrak brzinom od oko 300 tisuća kilometara u sekundi, dok kroz staklenu jezgru standardnog kabela putuje brzinom od oko 200 tisuća kilometara u sekundi. Međutim, rane verzije HCF tehnologije bile su nepraktične jer je signal gubio previše snage. Današnja standardna optička vlakna s čvrstom jezgrom imaju minimalni gubitak od 0,14 decibela po kilometru, dok prve generacije HCF-a nisu mogle postići gubitak ispod 1 dB/km, što je zahtijevalo postavljanje znatno većeg broja pojačala signala duž vodova.

DNANF dizajn i mjerenja
DNANF dizajn i mjerenja

Međutim, novi dizajn, koji predstavlja usavršenu verziju pristupa poznatog kao "dvostruko ugniježđeno antirezonantno besčvorno vlakno sa šupljom jezgrom" (double nested antiresonant nodeless hollow core fiber, DNANF), prvi je put demonstrirao gubitak signala ispod dosad nedostižne granice od 0,1 dB/km. Istraživači su u najboljem pokušaju postigli gubitak od samo 0,091 dB/km. Ovakvi minimalni gubici znače da bi u optičkoj mreži bilo potrebno manje pojačala, što može dovesti do "zelenijih" i energetski učinkovitijih komunikacijskih sustava.

Budućnost podatkovnih centara

Tim istraživača u svojem radu nagovješćuje brzine prijenosa koje su 45% veće od onih izvedivih s današnjim standardnim optičkim vlaknima. S daljnjim usavršavanjem tvrde da bi dizajn mogao podržati i pet do deset puta veću propusnost. Prema riječima Polettija, Microsoft trenutačno ima "ogromnu internu potražnju za ovim vlaknom" te će u sljedećih nekoliko godina sva proizvedena količina biti iskorištena za potrebe kompanije.

Očekuje se da bi tehnologija mogla postati komercijalno dostupna drugim operaterima podatkovnih centara i telekomunikacijskim tvrtkama za otprilike pet godina. Toliko je vremena, naime, potrebno da prođe kroz procese međunarodne standardizacije i da se na tržištu pojavi više proizvođača sposobnih za proizvodnju optičkih kabela novog tipa.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi