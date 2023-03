Minijaturni čip za primjenu u medicini stane u zub, a donosi i Bluetooth vezu

Silicon Labs, proizvođač specijaliziranih poluvodičkih čipova, predstavio je ovoga tjedna novu seriju svojih čipova, xG27, koji bi mogli donijeti revoluciju u brojne grane, iako mu oni primjenu većinom vide u medicinske svrhe. Čipovi ove serije su tipa SoC (system on a chip), dakle objedinjavaju više funkcija – od prikupljanja podataka iz senzora, preko njihove obrade, pa do bežičnog slanja sigurnom niskoenergetskom mrežom Bluetooth LE. Uz sve to, čip BG27, koji vidimo na slici, površinom mjeri tek 2,6 x 2,3 milimetra.

"Plavi zub" u zubima

Kao takav, ovaj bi SoC mogao biti korišten za, primjerice, izradu pametnih zubnih implantata i ostalih povezanih pametnih nosivih uređaja iz medicinske domene. Zbog svoje minijaturne veličine, bit će ga moguće ugraditi u razne vrste uređaja. Jedan od prvih koji će to učiniti jest kompanija Lura Health, koja će njime opremiti svoje "pametne zubne proteze".

One bi, primjerice, mogle kontinuirano pratiti sastav sline u ustima korisnika, mjeriti joj kiselost te tako pomoći u poboljšanju oralnog zdravlja. Precizno i kontinuirano praćenje podataka iz sline, kažu, stomatolozima bi moglo omogućiti testiranje za čak do tisuću različitih zdravstvenih stanja kod njihovih pacijenata. Prvi takvi uređaji mogli bi se naći na tržištu, ovisno o regulatornim odobrenjima, u narednih 12 do 18 mjeseci.

Povezana medicina i dijagnostika

Ovaj uređaj spada u kategoriju Interneta medicinskih stvari (Internet of Medical Things, IoMT), a napajat će se iz postojećih baterija koje se koriste u medicini, smještenih unutar implantata, posebnih flastera ili nosivih malenih EKG uređaja te mjerača glukoze. Čip je osmišljen tako da štedi energiju, automatski odlazi u stanje mirovanja kada se ne koristi, a ima i ugrađen mjerač stanja napunjenosti baterije.

U Silicon Labsu vjeruju da će IoMT tehnologije transformirati industriju zdravstva te uvesti novu razinu digitalizacije, kako u liječenje u medicinskim institucijama, tako i kod kuće.