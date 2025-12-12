Neadekvatni 3D ispisani dio doveo do pada malenog aviona

Nedavno objavljeno izvješće britanskog Odbora za istraživanje zrakoplovnih nesreća otkrilo je da je neispravan 3D ispisani dio uzrokovao pad lakog zrakoplova tipa Cozy MK IV ranije ove godine

Sandro Vrbanus petak, 12. prosinca 2025. u 11:15
📷 AAIB
AAIB

U ožujku ove godine u Velikoj Britaniji, kod aerodroma Gloucestershire, dogodila se zrakoplovna nesreća, kada je laki zrakoplov kućne izrade tipa Cozy MK IV izgubio snagu motora prilikom slijetanja. Iako je letjelica pritom bila u potpunosti uništena, pilot je srećom pretrpio samo lakše tjelesne ozljede.

Istraga tamošnjeg Odbora za istraživanje zrakoplovnih nesreća (AAIB) je kao glavni uzrok pada identificirala zakrivljenu cijev (koljeno) za protok zraka, dio sustava usisa motora, koja je bila izrađena tehnologijom 3D ispisa. Sporni dio, na koji je bio pričvršćen zračni filter, kolabirao je uslijed izloženosti toplini motora, što je blokiralo protok zraka i drastično smanjilo raspoloživu snagu pogona.

Problematičan sastav materijala

Ključni problem, kako je izvijestio AAIB, nije bio u samoj tehnologiji aditivne proizvodnje, koja se redovito koristi u zrakoplovnoj industriji, već u specifikacijama materijala. Vlasnik zrakoplova kupio je dio na zrakoplovnom sajmu u SAD-u, vjerujući da je on izrađen od ABS plastike ojačane ugljičnim vlaknima (CF-ABS), čija je točka staklastog prijelaza (tj. omekšavanja prije taljenja) oko 105°C. Originalni dijelovi obično se izrađuju od laminirane stakloplastike i epoksi smole s točkom prijelaza od 84°C, pa bi prema tome dio od ABS-a bio sasvim dovoljno dobra zamjena.

📷 AAIB
AAIB

Međutim, laboratorijska analiza dva uzorka uzetih nakon nesreće s uništenog dijela pokazala je da je njihova točka staklastog prijelaza iznosila svega 52,8°C i 54,0°C. To je znatno niže od očekivanih vrijednosti za ABS, što sugerira da dio nije bio izrađen od deklariranog materijala. Zbog niske temperaturne otpornosti, materijal je omekšao i izgubio strukturni integritet pod utjecajem radne temperature motora – dovevši tako do pada zrakoplova, ali srećom ne i s fatalnim ishodom.

Kao odgovor na ovaj incident, britanska Udruga lakih zrakoplova planira izdati upozorenje inspektorima o potrebi strože kontrole 3D ispisanih dijelova kako bi se osiguralo da odgovaraju deklariranim specifikacijama.



