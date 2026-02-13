Gemini 3 Deep Think može pretvoriti obične skice u 3D model spreman za ispis

Googleov novi specijalizirani sustav za zaključivanje donosi značajne proboje u znanosti, matematici i inženjerstvu, nudeći pretplatnicima mogućnost rješavanja kompleksnih problema i rad s 3D objektima

Google je službeno lansirao značajnu nadogradnju za Gemini 3 Deep Think, svoj najnapredniji način rada jezičnog modela Gemini 3, specijaliziran za duboko zaključivanje. Ovaj sustav razvijen je s ciljem pomicanja granica inteligencije u rješavanju modernih izazova unutar znanstvenih istraživanja, matematike i inženjerstva. Za razliku od standardnih modela, Deep Think koristi napredno paralelno zaključivanje kako bi istovremeno istražio više hipoteza prije nego što korisniku ponudi konačan odgovor.

Iz crteža u printer

Sustav je razvijen u uskoj suradnji sa znanstvenicima i istraživačima kako bi se omogućilo rješavanje problema koji često nemaju jasne smjernice ili jednoznačna rješenja. Zahvaljujući sposobnosti obrade neurednih i nepotpunih podataka, model se odmiče od apstraktne teorije prema konkretnim praktičnim primjenama u stvarnom svijetu.

U praktičnom smislu, Gemini 3 Deep Think pokazuje iznimne rezultate u pretvaranju ideja u stvarnost, poput transformacije obične skice u 3D model spreman za ispis. Model pritom samostalno analizira crtež, modelira kompleksne oblike i generira STL datoteku potrebnu za fizičku izradu objekta na 3D pisaču. Osim toga, sustav briljira u interpretaciji složenih eksperimentalnih podataka, modeliranju fizičkih sustava putem programskog koda te rješavanju kompleksnih optimizacijskih problema u kemiji i fizici.

Zasjao na testovima

Na prestižnim akademskim testovima model je postavio nove standarde, ostvarivši rezultat od 48,4% na izazovnom testu "Humanity’s Last Exam" te rekordnih 84,6% na benchmarku za zadatke zaključivanja ARC-AGI-2. Također je zabilježio rezultate na razini zlatne medalje na pisanim dijelovima Međunarodne olimpijade iz fizike i kemije 2025. godine, potvrđujući svoju nadmoć i u akademskim disciplinama.

Osim znanstvene primjene, Deep Think se pokazao kao izniman alat u kompetitivnom programiranju, postigavši Elo rejting od 3455 na platformi Codeforces. Sustav omogućuje dubinsku analizu koda, refaktoriranje i rješavanje višestupanjskih logičkih problema koji zahtijevaju promišljanje umjesto brzine. Korisnici ga mogu koristiti za planiranje projekata, analizu rizika te izradu interaktivnih alata iz jednostavnih upita i skica.

Novi model trenutačno je dostupan korisnicima pretplate Google AI Ultra unutar aplikacije Gemini, dok mu je prvi put omogućen pristup i putem API-ja za odabrane istraživače i tvrtke.