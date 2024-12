Novi patent otkriva tehnička rješenja za Appleove sklopive uređaje

Najnoviji Appleov patent detaljno opisuje zglobove za sklopive zaslone koji se mogu koristiti na različitim vrstama uređaja, od mobitela do pametnih satova

Apple je tijekom godina prijavio brojne patente za dizajn sklopivih mobitela, no još uvijek nije predstavio niti jedan takav uređaj usprkos konkurenciji koja već dobrano „žari i pali“ u tom segmentu. Najnoviji patent, objavljen ovoga tjedna, nosi naziv US 12,164,344 ili „Zglobovi za sklopive zaslone“ (Hinges for folding display devices).

Ovaj patent opisuje niz međusobno povezanih veza koje se sastoje od isprepletenih „prstiju“ i mehanizma trenja. Ključni dio patenta su polumjesečasti otvori, koji omogućuju svakoj vezi rotaciju u odnosu na druge, što je ključno za pomicanje osi rotacije izvan same veze, prenosi GSM Arena.

Patent detaljno opisuje kako „prsti“, klinovi i zupčanici surađuju kako bi stvorili mali, ali snažan mehanizam koji nudi potrebnu količinu trenja. Ovo omogućuje zglobu da drži uređaj presavijenim pod željenim kutom, dok zupčanici osiguravaju da obje strane zgloba rotiraju jednakim intenzitetom.

Patent je prilično široko definiran te se u njemu navodi kako se ovaj zglob može primijeniti na mobitele, tablete, prijenosna računala, pa čak i na satove te druge nosive uređaje. Ipak, još nije jasno predstavlja li ovaj patent unaprijeđenu verziju prijašnjih rješenja za zglobove ili će se različiti patenti koristiti za različite uređaje.

Inače, još se prije govorilo da Apple radi na sklopivom iPhoneu u stilu, kao i na većim sklopivim uređajima poput iPada ili MacBooka. Najnovije informacije koje je ovoga ljeta objavio analitičar MIng-Chi Kuo navode da će Apple predstaviti prvi sklopivi uređaj krajem 2027. ili početkom 2028. godine.