Novo Toyotino automobilsko sjedalo moglo bi vas natjerati na vježbanje

Sjedala u automobilima odavno već mogu biti grijana, hlađena, prilagodljivog ergonomskog oblika ili pak s ugrađenim masažnim funkcijama. No, ovo što sada prikazuju stručnjaci iz Toyote dosad nije viđeno – sjedalo koje se polagano pomiče tijekom vožnje i tako "tjera" osobu na njemu na laganu rekreaciju. Inovacija je na tragu sjedenja na lopti za pilates, ali uz malu pomoć ugrađene tehnologije.

Sjediš, a vježbaš

Ono što najavljuju iz Toyotinih laboratorija jest sjedalica postavljena na tri stupa, koji polagano rotiraju pod stražnjicom vozača ili putnika u automobilu. Jedan od njih malo je kraći, pa rotiranje dovodi do blagog naginjanja sjedala u jednu stranu. Taj nagib se polagano vrti oko središnje osi, što znači da će se sjedalo s vremenom naginjati naprijed, natrag, u stranu i sve ostale smjerove, a to će pak nagnati tijelo da reagira na promjene.

Vježbanje dok sjedite u automobilu – nije li to idealan način da se dosadna i štetna aktivnost poput sjedenja pretvori u korisnu?

Reakcija će biti refleksna, u vidu ispravljanja položaja zdjelice i ostatka tijela, a za nju će biti ključno aktiviranje mišića, od zdjelice, preko mišićne jezgre do leđa. Sve to imat će pozitivan učinak, dovest će do vježbanja inače zanemarenih mišićnih skupina, a sve to za vrijeme vožnje – u vrijeme koje biste inače izgubili sjedeći u automobilu. Rotacija podloge sjedala spora je, puni krug se zatvara u više od jedne minute, pa je gotovo neprimjetna. Ipak, kroz 20-ak minuta takve vježbe, kažu Toyotini istraživači, osjeti se lagani zamor mišića zaduženih za ispravno držanje.

K tome, pomična sjedalica mogla bi umanjiti i bol u leđima kod onih, kojima dugotrajno nepomično sjedenje stvara pritisak na kukovima. Toyotini timovi i dalje rade na unaprjeđenju ove inovacije, eksperimentiraju s više oblika takvih "nestabilnih" sjedalica, sve kako bi umanjili negativan utjecaj sjedilačkog načina života na zdravlje pojedinaca, bilo da oni predugo sjede u automobilu ili uredu.