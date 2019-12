"Olimpijske igre" u 3D printanju dijelova za američke ratne zrakoplove

Ratno zrakoplovstvo SAD-a 3D ispisom već dobiva rezervne dijelove za prastare zrakoplove, no proces žele učiniti efikasnijim pa organiziraju i posebno natjecanje

Ratno zrakoplovstvo SAD-a koristi zrakoplove prosječne starosti 23 godine. Oni najstariji među njima odavno su zagazili u šesto desetljeće službe, a i dalje ih treba održavati i "krpati", u čemu od velike pomoći mogu biti nove tehnologije.

Primjer za to je američka kompanija 2Is (izgovara se kao "two eyes"). Njihov je zadatak dobavljati rezervne dijelove za, primjerice, preko 50 godina stare Boeingove bombardere B-52, transportne grdosije KC-135 ili Lockheedove C-5, koji su već godinama u službi a dijelove, pogotovo one manje, iznimno je teško nabaviti. Pritom zamjenski dijelovi moraju strogo odgovarati specifikacijama kao i originalni, što ovaj zadatak čini još izazovnijim.

"Krpanje" zrakoplova 3D printanim dijelovima

Ponekad se rezervni dijelovi rade tek na temelju starih papirnatih dvodimenzionalnih nacrta, rekreiraju se desetljećima stari kalupi, a sve to za samo nekoliko finalnih proizvoda, za koje se ne isplati iznova izrađivati alate i kalupe. Stoga su se dobavljači Ratnog zrakoplovstva okrenuli – 3D ispisu.

Ova grana Oružanih snaga SAD-a ima sada već nekoliko dobavljača koji im mogu po narudžbi aditivnom proizvodnjom izraditi dijelove za prastare zrakoplove. Ovakva je proizvodnja brža i jeftinija nego izrada bilo kojom drugom tehnologijom, bilo da je riječ o zahodskoj dasci, raznim ručicama, polugama ili brtvama – na tisuće dijelova od metala i plastike već se godišnje 3D printaju za potrebe Ratnog zrakoplovstva.

Olimpijske igre za 3D ispis

U srpnju sljedeće godine u američkom se Salt Lake Cityju održavaju i "olimpijske igre" na kojima će se kompanije, stručnjaci, startupi, studenti i tradicionalni dobavljači zrakoplovstva natjecati u rješavanju starih problema modernim tehnologijama. Air Force Advanced Manufacturing Olympics bit će vojna vježba sasvim drugačijeg izgleda, na kojoj će se vježbati brza i efikasna izrada 3D ispisanih dijelova i njihova dostava do vojnika na bojištima diljem svijeta.

Govori se čak i o opciji slanja 3D pisača na teren, kako bi usluge ispisa rezervnih dijelova bile efikasnije. Najbolje na ovom natjecanju čekaju i medalje – dakako, 3D printane.