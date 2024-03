Otkazana pokusna svemirska misija u kojoj je satelitom trebao biti servisiran drugi satelit

Program razvoja robotskog servisiranja satelita u orbiti, koji je u NASA-i postojao od 2016. godine, otkazan je početkom mjeseca. U kratkoj je objavi američka svemirska agencija poručila da će projekt OSAM (On-Orbit Servicing, Assembly and Manufacturing) biti ugašen. Kao glavne razloge takve odluke navode tehničke poteškoće, troškove i logističke probleme, ali i činjenicu da tehnologija orbitalnog servisiranja i nadopunjavanja goriva više nije u fokusu. Nedostajao im je, kažu, i pouzdani partner s kojim bi radili na tome.

"Spaljeno" 2 milijarde dolara

Projekt OSAM-1 u početku je nosio naziv Restore-L, a izvorno je zamišljen kao eksperimentalna misija, kojom bi se u orbiti gorivom nadopunio fotografski satelit Landsat 7 te na njega postavila nova komunikacijska antena. Time bi se razvila i tehnologija za buduće orbitalne servisne misije, koje ne zahtijevaju ljudsku posadu.

Plan je bio lansirati servisnu misiju 2020. godine, no to se nije dogodilo. Tada je misija odgođena, preimenovana u OSAM-1, a s njezinim se razvojem u Svemirskom centru Goddard nastavilo sve donedavno.

Projekt će sada biti obustavljen, osjetljivi hardver razvijen za njegove potrebe bit će uredno zbrinut u nadi da će ga se koristiti u nekim budućim projektima ili prodati. Agencija je najavila i da trenutačno radi na tome kako se pobrinuti za zaposlene na tom projektu. Njih oko 450 navodno će dobivati plaću do kraja ove godine.

Tijekom godina budžet misije OSAM-1 narastao je daleko iznad inicijalnoga, pa je 2022. godine objavljeno da će projekt koštati nešto više od 2 milijarde dolara. To je oko triput više od ranije budžetiranih 626 do 753 milijuna dolara. Konačnih 2,17 do 2,35 milijardi dolara trebali su osigurati lansiranje prve testne misije do 2027. godine.

Problema je bilo i u tehničkom planiranju, jer su stručnjaci bili značajno podcijenili kompleksnost potrebnog sustava SPIDER (Space Infrastructure Dexterous Robot), koji je svojim robotskim rukama trebao obavljati servis satelita u orbiti. Unatoč svemu, misija je kontinuirano dobivala odobrenja za povećanje proračuna, rastući troškovi su pokrivani iz godine u godinu, no sada je i tome došao kraj.