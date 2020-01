Predstavljen prvi prototip pametne kontaktne leće

Kalifornijski startup Mojo Vision ovoga je tjedna predstavio prvi funkcionalni prototip pametne kontaktne leće ikada izrađen. Njihov proizvod trebao bi, kao u kakvom SF filmu, donijeti ekran izravno pred zjenicu ljudskog oka, a na njemu bi se mogla prikazivati slika – pa bi oni koji takvu leću nose imali digitalni zaslon pred očima čak i kada zažmire.

Tehnologija koja ovo omogućava naziva se Invisible Computing a trebala bi u konačnici donijeti mogućnost trenutnog prikaza na ekranu i interakciju s prikazanim sadržajem bez bilo kakvih dodatnih vanjskih uređaja. Isto tako prozirni ekran smješten u oku korisnika moguće je iskoristiti i za vrlo napredne prikaze sadržaja u proširenoj stvarnosti.

Ovaj koncept navodno je u tajnosti razvijan preko deset godina, a sada su prvi prototipi u fazi testiranja i traženja odobrenja od nadležnih agencija kako bi ih se moglo eventualno jednog dana pustiti u prodaju.

14 tisuća piksela po inču

Kontaktne leće Mojo Lens izrađene su na temelju nekoliko revolucionarnih rješenja i zaštićenih tehnologija. U njima je, primjerice, najmanji i najgušći zaslon ikada proizveden koji mjeri razlučivost od preko 14.000 ppi.

Neke od prvih primjena Mojo Vision vidi u poboljšanju kvalitete života ljudima s oštećenim vidom. Njima bi ovakve leće mogle prikazivati sliku koju inače ne mogu vidjeti, i to tako što bi povećale kontrast ili osvjetljenje, ili pak zumirale sliku koja je korisniku pred očima. Krajnji će proizvod navodno biti diskretan i gotovo nevidljiv u oku.

Planiraju se i druge komercijalne upotrebe poput korištenja u industriji ili medicini. U tim bi slučajevima korisnicima pred očima iskakale potrebne informacije, otprilike kao što su to već prikazali neki proizvođači AR naočala, no sve bi se to prenijelo u futuristički koncept kontaktne leće.