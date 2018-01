Pripremljena platforma za podržavatelje HDR10+ tehnologije

HDR10+ platforma će uskoro bez naknade, već samo uz nominalnu administrativnu naknadu, biti dostupna tvrtkama čiji je sadržaj direktno dostupan korisnicima na televizorima ultra visoke rezolucije, Blu-ray uređajima za reprodukciju/rekorderima i proizvođačima set-top box-ova, kao i dobavljačima SoC-a.

Tvrtke mogu vidjeti novi logotip, saznati više o licencnom programu uključujući krajnje specifikacije, prihvatiti uvjete i prijaviti se za primanje obavijesti kada tehničke specifikacije za HDR10+ postanu dostupne na http://www.hdr10plus.org. Osim toga, alati za izradu metapodataka Ultra HD Blu-ray razvijeni su s trećim stranama i uskoro će biti na dispoziciji kreatorima sadržaja koji omogućavaju Ultra HD Blu-ray playerima ulazak na tržište. Uskoro će biti objavljeni i detalji o prijenosu sadržaja i formatu sučelja za platformu za stvaranje sadržaja.

HDR10+ će gledateljima putem uređaja za certifikaciju programa ponuditi istinski vrhunsko HDR iskustvo. Točnim prikazom kreativne ideje koja se nalazi u sadržaju. Također, poboljšanja u procesu rada stvaratelja potaknut će povećanu proizvodnju vrhunskog HDR sadržaja.

HDR10+ program za licenciranje zainteresiranim će tvrtkama pružiti nužne tehničke, kao i testne specifikacije, kako bi HDR10+ tehnologiju implementirali tako da svaki proizvođač zadrži visoku kvalitetu slike te ima mogućnost inovativno primijeniti dinamičko mapiranje tonova. Prateći certifikacijski program osigurat će da proizvodi kompatibilni s HDR10+ imaju dobru kvalitetu slike i prikazuju kreativni izričaj filmskih redatelja i snimatelja. Certificirani proizvod će sadržavati HDR10+ logotip koji govori da je riječ o proizvodu s izvrsnom kvalitetom slike.

Ključne stavke programa za licenciranje uključuju:

Koristi za proizvođače uređaja (primjerice TV, Ultra HD Blu-ray, OTT STB, itd.), pružateljima usluga distribucije sadržaja, proizvođačima SoC-a, izdavačima i pružatelje alata za proizvodnju sadržaja.

Nema poreza po komadu.

Nominalnu godišnju naknadu za administraciju proizvođača uređaja, proizvođača SoC-a i pružatelja usluga distribucije sadržaja.

Tehničku specifikaciju, testnu specifikaciju, HDR10+ logo/vodič za logo, patente tri tvrtke direktno vezane uz tehničku specifikaciju i specifikaciju ispitivanja.

Certificiranje uređaja provodit će treće strane, ovlašteni centar za testiranje.

Jednom kad se HDR10+ program za licenciranje otvori tri tvrtke osnivači uvrstit će HDR10+ tehnologiju u sva buduća Ultra HD filmska ostvarenja, odabrane televizore, Ultra HD Blu-ray playere/rekordere te ostale proizvode.

- Bilo nam je važno stvoriti otvoreni sistem koji je fleksibilan i pruža iskustvo gledanja mnogo bliže kreativnoj namjeri stvaratelja filmskog sadržaja - rekao je Danny Kaye, izvršni potpredsjednik tvrtke 20th Century Fox i direktor laboratorija Fox Innovative Lab. – S tvrtkama Samsung i Panasonic nastojimo standardizirati proces licenciranja koji olakšava suradnju između partnera, uključujući kreatore sadržaja, televizore i proizvođače uređaja, kako bi se ta tehnologija uključila te se svim gledateljima unaprijedilo iskustvo gledanja sadržaja.

Podrška za HDR10+ i dalje raste i tvrtke iskazuju zadovoljstvo primjeni 3C specifikacija i programa certificiranja. Više od 25 tvrtki koje se bave različitim industrijama izrazile su jak interes za podršku platformi HDR10+, što dodatno osnažuje put do uspjeha.

Amazon Prime Video, prvi pružatelj streaming usluga za isporuku HDR10+, diljem svijeta je čitavu Prime Video HDR videoteku stvorio dostupnom u HDR10+ sadržaju. Katalog Prime Video HDR10+ uključuje stotine sati sadržaja kao što su Prime originalne serije The Grand Tour, nominirana za Golden Globe® The Marvelous Mrs. Marsel, Jean-Claude Van Johnson, The Tick i The Man u High Castle, kao i stotine licenciranih naslova.

Tvrtka Warner Bros. Home Entertainment će podržati HDR10+ kako bi pružila rješenje dinamičkih metapodataka za Warner Bros sadržaj Samsung, Panasonic i ostalim HDR10+ 4K HDR TV uređajima.

- Warner Bros. je svim svojim korisnicima uvijek nastojao pružiti najbolje iskustvo kućne zabave nove generacije - rekao je Jim Wuthrich, predsjednik Odjela za američku i globalnu strategiju u tvrtki Warner Bros. Home Entertainment. – Zahvaljujući HDR10+ dinamičkim metapodacima WB nastavit će što realističnije dočaravati vizije kreatora filmova iz 2018., kao i veliki katalog naših 75 naslova u 4K HDR formatima kućanstvima diljem svijeta koja imaju uređaje koji podržavaju HDR10+.

Nova tehnologija HDR10+ pomoću dinamičkog mapiranja tonova optimizira kvalitetu slike na zaslonima nove generacije kako bi odrazila varijacije kadrova i scena kad je riječ o osvjetljenju, zasićenosti boja i kontrasta, što poboljšava sam doživljaj gledanja. Tehnologija HDR10+ optimizira rad mnogih 4K TV uređaja ultra visoke razlučivosti omogućujući reprodukciju na širokom rasponu TV uređaja nove generacije koji gledateljima omogućuju istinski užitak u kreativnim namjerama holivudskih filmova.

- Povezivanjem know-how-a i tehnologije ove tri tvrtke osnivača, HDR10+ ima mogućnost isporučiti značajne prednosti kad je riječ o kvaliteti slike gledateljima, ali i stvarateljima" - rekao je Toshiharu Tsutsui, direktor Odjela poslovanja s TV uređajima u tvrtki Panasonic. - Prema tome, Panasonic predviđa široku podršku HDR10+.

- Samsung je posvećen uvođenju tehnoloških inovacija na svoje televizore, a HDR10+ predstavlja evoluciju kvalitete prikaza koja omogućuje najbolji mogući doživljaj gledanja - izjavio je Jongsuk Chu, viši potpredsjednik Odjela za poslovanje s vizualnim zaslonima tvrtke Samsung Electronics - Jednako smo tako dizajnirali i HDR10+ platformu kako bismo potaknuli budući razvoj te i dalje, u godinama koje dolaze, nastavili isporučivati poboljšanu tehnologiji.

20th Century Fox, Panasonic i Samsung će pokazati tehničke demonstracije HDR10+ tehnologije na sajmu CES 2018.