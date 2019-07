Solarni paneli uz stvaranje električne energije mogu pročišćavati i desalinizirati vodu

Saudijska Arabija je zbog svojeg položaja i klime pogodna za postavljanje velikih solarnih elektrana, pa tako i one najveće na svijetu, a iz istih razloga razvidno je da im je potreban i sustav koji bi im osiguravao pitku vodu. Stoga su se znanstvenici s privatnog sveučilišta King Abdullah University of Science and Technology uhvatili posla i izradili solarne panele koji imaju ugrađenu mogućnost pročišćavanja i desalinizacije vode.

Radili su na otprije poznatom konceptu iskorištavanja suvišne topline koja se stvara na fotonaponskim ćelijama, ali su ga učinili efikasnijim. Naime, fotonaponske ploče prilikom rada upijaju tek oko 20% solarne energije koja dođe do njih, dok ostatak biva neiskorišten i pretvara se većinom u toplinsku energiju.

Kako bi "uhvatili" višak topline saudijski su znanstvenici izradili posebne troslojne uređaje kroz koje propuštaju vodu. Tamo se voda kreće kroz posebne kanale, hidrofobne membrane i slojeve koji provode toplinu. Voda u gornjem sloju isparava pod utjecajem topline, para potom prolazi kroz poroznu membranu, da bi se u konačnici kondenzirala kao čista voda u donjem sloju. Sve se ponavlja tri puta pa su nakon trostruke destilacije iz vode uklonjeni sol (ako je riječ o morskoj vodi), ali i ostale čestice, prljavština i teški metali.

Ovako koncipiran uređaj u stanju je za sada proizvesti do 1,64 litre vode po kvadratnom metru solarnih panela na sat – što je preko dvostruko više nego sva dosadašnja rješenja temeljena na ovom konceptu. Ono što je također vrlo bitno jest da ugradnja ovog sustava ne umanjuje efikasnost fotonaponskih panela u generiranju električne energije, a cijeli inače energetski zahtjevan proces desalinizacije i pročišćavanja vode pogonjen je obnovljivim izvorom energije.