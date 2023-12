Što možemo očekivati ​​od umjetne inteligencije u 2024.?

Protekla godina obilježila je veliki napredak u generativnoj umjetnoj inteligenciji, a pojmovi poput ChatGPT i Bard postali su općepoznati nazivi. Velik novac uložen je u AI projekte - Microsoft je iskeširao 10 milijardi dolara u OpenAI, Amazon četiri milijarde u Anthropic - a velike su rasprave na visokim razinama vođene o hipotetskim mogućnostima opće umjetne inteligencije (AGI).

Uzbudljive nove mogućnosti

I, jesmo li dosegli vrhunac AI? Ne, kaže sedam znanstvenika sa Stanforda koji najavljuju veće i multimodalne modele, uzbudljive nove mogućnosti i više razgovora o tome kako koristiti i regulirati ovu tehnologiju.

Evo što očekuju profesori i suradnici Stanfordovog Instituta za umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka HAI čija su istraživanja usmjerena na razvoj AI tehnologija inspiriranih ljudskom inteligencijom, proučavanje, predviđanje i vođenje ljudskog i društvenog utjecaja umjetne inteligencije te dizajniranje i stvaranje AI aplikacija koje povećavaju ljudske sposobnosti.

Promjene u uredima

"Masovno prihvaćanje AI utjecat će i na ljude koji su većinom bili pošteđeni računalne revolucije u posljednjih 30 godina", smatra profesor Erik Brynjolfsson, direktor Stanford Digital Economy Laba i suradnik Stanfordskog instituta za istraživanje ekonomske politike.

"Prihvatimo li promjene, to će nam omogućiti da radimo stvari koje prije nismo mogli", kaže Erik Brynjolfsson Stanford HAI

"Kreativcima, odvjetnicima, profesorima financija i ostalima poslovi će se prilično promijeniti. Prihatimo li promjene, to bi nam trebalo poboljšati poslove i omogućiti da radimo nove stvari koje prije nismo mogli. Poslovi će se rijetko potpuno automatizirati, uglavnom će se to odnositi na povećanje i proširenje onoga što možemo učiniti."

Deepfake proliferacija

"Očekujem vidjeti velike nove multimodalne modele, osobito u videu, zbog čega ćemo više pažnje morati posvetiti ozbiljnim deepfakeovima", najavljuje James Landay, Stanfordov profesor računarstva i ravnatelj Fakulteta za istraživanje Stanford HAI. "Vidjet ćemo širenje videa u kojima ljudi "govore" stvari koje nikad nisu rekli. Toga moraju biti svjesni i potrošači i birači."

"Morat ćemo više pažnje posvetiti ozbiljnim 'deepfakeovima'", upozorava James Landay Stanford HAI

"Mislim da ljudi ne bi trebali biti zabrinuti da će umjetna inteligencija preuzeti svijet, trebali bismo biti zabrinuti zbog šteta koje se sada događaju, dezinformacija i lažnih vijesti, čega će u sljedećoj godini biti još više", kaže Landay.

Nedostatak GPU-a

Russ Altman, profesor bioinženjeringa, genetike, medicine i znanosti o biomedicinskim podacima zabrinut je zbog globalnog nedostatka GPU procesora za AI.

"Sve više velikih kompanija razmišlja kako osmisliti i implementirati vlastitu umjetnu inteligenciju, ali malo tko vodi brigu o GPU-ima. Postoji nekoliko tvrtki koje ih proizvode, najveća je NVIDIA, i njihovi su kapaciteti popunjeni", upozorava Altman. "To će stvoriti veliki pritisak ne samo na povećanje proizvodnje GPU-a, već i na inovatore da osmisle hardverska rješenja koja su jeftinija i lakša za izradu i upotrebu."

Alternative se istražuju, pa i na samom Stanfordu koji je pokrenuo neke vlastite projekte.

"Daleko smo još od masovne dostupnosti i izlaska na tržište, a pritisak da se takvi projekti ubrzaju kako bi se demokratizirao pristup AI tehnologijama bit će sve veći", smatra Altman.

Više korisnih agenata

"Godina 2023. bila je godina mogućnosti razgovora s umjetnom inteligencijom, ali ta se interakcija svodila na dopisivanje između stroja i čovjeka#, kaže Peter Norvig, suradnik za obrazovanje na Stanford HAI i bivši direktor istraživanja i kvalitete pretraživanja u Googleu koji je sa Stuartom J. Russellom napisao najpopularniji udžbenik u području umjetne inteligencije koji se koristi na više od 1500 sveučilišta u 135 zemalja. Sljedeće godine agenti će, smatra on, obavljati razne stvari za nas: ugovarati rezervacije, planirati putovanja, povezivati se s drugim uslugama...

Napravit ćemo iskorake prema multimediji, ali za prave rezultate u tom području trebat će nam više od jedne godine.

"Dosad smo vidjeli veliki fokus na jezične modele, a zatim na modele slika. U jednom ćemo trenutku imati dovoljno procesorske snage i za snimanje videa, a to će biti jako zanimljivo", najavljuje Norvig.

Peter Norvig Stanford HAI

"Ljudi zapisuju ono što misle da je zanimljivo i važno. Fotografije nastaju kad netko usmjeri kameru na nešto što mu se čini važnim i klikne okidač. S videom neće biti tako. Ljudi prave filmove koji pričaju priče na isti način na koji to radi tekst. Ali postoje kamere koje su uključene 24/7 i one snimaju ono što se događa onako kako se događa bez filtriranja i bez namjere. AI modeli dosad nisu imali takve podatke i ti će modeli u budućnosti bolje razumjeti što se događa oko nas."

Doba regulative

Politika vezana uz razvoj i implementaciju umjetne inteligencije u središtu je zanimanja Fei-Fei Li, profesorice na Odjelu za informatiku, sudirektorice Stanford HAI, kreatorice ImageNeta koji je omogućio provjeru valjanosti neuronskih mreža te autorice rada o ambijentalnoj inteligenciji.

Ona se nada će zaživjeti CREATE AI Act koji će američkim studentima i istraživačima omogućiti pristup resursima, podacima i alatima umjetne inteligencije, baš kao i Izvršna naredba (EO) predsjednika Bidena o sigurnom, zaštićenom i pouzdanom razvoju i korištenju umjetne inteligencije.

Novac, novac i još novca

"Treba nam dovoljno sredstava da nastavimo postavljati teška pitanja, kritična pitanja o tome što želimo od umjetne inteligencije. Moramo si dati vremena i prostora da artikuliramo što mislimo da je dopušteno i gdje trebamo postaviti granice", kaže Ge Wang, izvanredni profesor u Centru za računalna istraživanja u glazbi i akustici (CCRMA) i viši suradnik Stanford HAI.

"Moramo si dati vremena i prostora da artikuliramo što je dopušteno i gdje trebamo postaviti granice", smatra Ge Wang Stanford HAI

Wang podsjeća na izjavu izdavača znanstvenih časopisa Springer Publishing koji je u veljači ove godine rekao da se veliki jezični modeli mogu koristiti u izradi članaka, ali da im se neće dopustiti da budu koautori bilo koje objave.

"Kao obrazloženje naveli su odgovornost i to je jako važno. Iznijeti nešto ozbiljno, razumjeti obrazloženja i reći na način na koji razumijemo, da bismo u budućnosti mogli dodati više nijansi u ova pravila", smatra Wang.

Komplicirani propisi

Velik dio fokusa na regulaciju umjetne inteligencije u 2023. bio je na Aktu o umjetnoj inteligenciji u EU-u, no nimalo manje značajno nije ni to da će Međutim, do sredine 2024. Kalifornija i Colorado usvojiti propise koji se odnose na automatizirano donošenje odluka u kontekstu privatnosti potrošača, podsjeća Jennifer King, suradnica za politiku privatnosti i podataka na Stanford HAI.

"Tek smo se počeli baviti ovim pitanjima", kaže Jennifer King Stanford HAI

"Iako su ti propisi ograničeni na sustave umjetne inteligencije koji se obučavaju ili prikupljaju osobne podatke pojedinaca, oba nude potrošačima pravo da odustanu od upotrebe umjetne inteligencije kad je riječ o sustavima koji imaju značajan utjecaj na zapošljavanje ili osiguranja", objašnjava King.

"Što ako ste velika tvrtka koja koristi umjetnu inteligenciju kao pomoć u procesu zapošljavanja, a stotine potencijalnih zaposlenika traži njeno izuzeće? Moraju li ljudi pregledavati te životopise? Jamče li oni drugačiji ili bolji proces od onog koji je AI pružao? Tek smo se počeli baviti ovim pitanjima", kaže King.