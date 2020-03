Sve o True Wireless Stereo (TWS) slušalicama: kako rade, koje vrste postoje, kako se povezuju i pune

Nedavno sam razgovarao s europskim direktorom marketinga jedne tvrtke koja proizvodi odlične bežične slušalice. Rado bih naveo o kome se radi, ali čovjek me zamolio da ga, ako ga baš moram citirati, ostavim neimenovanim. Njegova tvrtka specijalizirala se za bežične slušalice in-ear izvedbe – to su one koje valja gurnuti u slušni kanal. Oduševljeno sam mu prenosio dojmove o jednom njihovom bežičnom modelu, čije sam višetjedno testiranje upravo privodio kraju. Radilo se o slušalicama temeljenima na takozvanom neckband dizajnu, gdje su lijeva i desna slušalica međusobno povezane žicom, a žica najčešće biva provedena kroz silikonski “poluobruč”, koji nam počiva oko vrata. Strpljivo je pričekao da završim s hvalospjevima i potom ravnodušno izrekao: “Buraz, sve ja to znam, ali to ti nitko ne kupuje. Mučimo se s prodajom takvih slušalica, koliko god ih jeftinima i kvalitetnima učinili. Onaj tko je odlučio kupiti bežične slušalice, zanima se isključivo za True Wireless Stereo modele i ne mari ni za što drugo”.

Tri vrste bežičnih slušalica: naglavne, neckband i True Wireless Stereo (TWS). Potonje su uvjerljivo najkompaktnije i najpogodnije za svakodnevno “terensko” korištenje

Ova crtica zorno potvrđuje otprije poznati podatak: True Wireless Stereo slušalice najprodavaniji su komad tehnologije koji trenutačno postoji. Razloge za takvo stanje stvari prožvakali smo više puta, ali sve se u osnovi svodi na to da mobiteli s fizičkim, 3,5-milimetarskim konektorom za slušalice postaju raritetni, stoga su bežične slušalice jedine kakve s njima uopće možemo povezati.

U nedostatku prikladnijeg, naziv “True Wireless Stereo” počeo se poluslužbeno koristiti za potpuno bežične slušalice – one koje nisu bežične samo na relaciji slušalice – mobitel, već bežičnu komunikaciju uspostavljaju i između lijeve i desne slušalice. Drugim riječima, za razliku od bežičnih slušalica temeljenih na neckband dizajnu, modeli True Wireless Stereo (TWS) nemaju apsolutno nikakvih žica te svojim korisnicima pružaju potpunu slobodu. Sa slobodom dolazi i određena razina bezbrižnosti – nema žice za koju bismo mogli zapeti prilikom svlačenja odjeće, lamatanja rukama ili treniranja u teretani.

Sve in-ear slušalice isporučuju se s nekolicinom umetaka za uši, koji se međusobno razlikuju veličinom. O pravilnom odabiru umetaka ne ovisi samo to koliko će takve slušalice biti udobne, već i kakva će biti kvaliteta zvuka. Cilj vam je pronaći one umetke koji će vam dobro popuniti slušni kanal i spriječiti “curenje” zvuka izvana, a da vas istodobno ne žuljaju

S obzirom na globalnu popularnost TWS slušalica, ne bi vas trebala začuditi informacija da je tržište preplavljeno modelima najrazličitijih proizvođača, cijena i razreda kvalitete. Baš se svatko uključio u borbu za svoj dio kolača: tehnološke tvrtke poput Applea, Samsunga i Huaweija, svi relevantni audio brendovi (Audio Technica, Sennheiser, JBL, Bose, Cambridge Audio, Klipsch i Sony – da spomenemo neke), kao i nebrojeni istočnjački no-name “proizvođači”. Raspon cijena TWS slušalica zbog toga kreće se od dvjestotinjak do preko 2.000 kuna, a potencijalnom kupcu gotovo je nemoguće razlikovati žito od kukolja.

U nastavku ćemo proći kroz nekoliko općenitih pitanja i potencijalnih nedoumica, koje bi kupci TWS slušalica mogli imati, kako biste stekli bolju predodžbu o njihovim karakteristikama, ali i da možete lakše pratiti naše recenzije takvih modela.

PITANJA & ODGOVORI

Na kojem principu rade True Wireless Stereo (TWS) slušalice?

Qualcommova tehnologija TrueWireless Stereo Plus šalje signal prema lijevoj i desnoj slušalici istovremeno, umjesto da se koristi tradicionalniji, "ulančani" pristup, s primarnom i sekundarnom slušalicom. Ovime se drastično smanjuju latencije i ubrzava se bežično povezivanje

Poput današnjih neckband i naglavnih bežičnih slušalica, TWS slušalice s mobitelom komuniciraju preko Bluetootha, koristeći 2,4-gigahercni frekvencijski pojas. Konkretan način komunikacije ovisi o Bluetooth čipu u slušalicama i mobitelu. Najrašireniji i najtradicionalniji pristup jest onaj gdje jedna od dvije slušalice biva proglašena primarnom, odnosno glavnom. Ta glavna slušalica prima signal (audiozapis) od mobitela te ga prosljeđuje drugoj slušalici, kako bi ona mogla reproducirati zvuk koji pripada toj “strani” (kanalu). Premda u tako koncipiranom sustavu naše uši ne percipiraju odstupanje u signalu koji se reproducira u lijevom i desnom kanalu, svejedno želimo da slušalice (i uređaj s kojeg puštamo glazbu) podržavaju što noviju verziju Bluetootha – prema mogućnosti Bluetooth 5.0 ili noviji. U posljednjoj iteraciji Bluetootha implementiran je standard Bluetooth Low Energy, koji osjetno štedi bateriju povezanih uređaja, a tu su i sve ostale beneficije nove tehnologije, poput dvostruko veće propusnosti i četverostrukog dometa. Osim toga, starije verzije Bluetootha imaju veće latencije između povezanih uređaja, što je osobito osjetno na Androidu, gdje Bluetooth signal na putu od aplikacije (primjerice, Deezer ili YouTube) do naših ušiju prolazi kroz dugačak i kompleksan softversko-hardverski lanac. U praksi smo se uvjerili da neke TWS slušalice temeljene na Bluetooth 4.2 čipu, kao što su svi testirani JBL-ovi modeli, imaju maleno, ali osjetno kašnjenje zvuka za slikom prilikom igranja i gledanja videa na servisima poput YouTubea. S Bluetooth 5.0 slušalicama takvih problema u pravilu nije bilo. Naravno, kad slušamo glazbu, problematika latencije gubi na značaju, zato što nemamo nikakvu referencu prema kojoj bismo mogli zapaziti kašnjenje signala (poput pomicanja nečijih usta).

Premda se Bluetooth 5.0 slušalice pokazuju posve upotrebljivima za gledanje videa i igranje, Qualcomm je razvio tehnologiju TrueWireless Stereo Plus, koja principu rada TWS slušalica pristupa drugačije, a s ciljem daljnjeg smanjenja latencija, produljenja baterije i poboljšanja kvalitete signala. Umjesto da dolazi do opisane podjele na primarnu i sekundarnu slušalicu, audiosignal šalje se prema objema slušalicama istodobno. Dotična je zasad dostupna na vrlo malenom broju slušalica (podržavaju ju, primjerice, 1Moreovi modeli), a za rad iziskuje da mobitel bude temeljen na Snapdragonu 845 ili novijem, što joj dodatno otežava šire prihvaćanje.

Koji Bluetooth kodeci za prijenos zvuka postoje i po čemu se razlikuju?

Maksimalna teoretska kvaliteta zvuka kojeg neke bežične slušalice mogu isporučiti ovisi o podržanom i korištenom Bluetooth audio kodeku. Nije dovoljno da samo slušalice podržavaju neki napredniji kodek – također ga mora podržavati uređaj s kojeg šaljemo zvuk. Kako mnoge bežične slušalice nemaju dovoljno precizan i detaljan zvuk da bi na njima bilo moguće čuti razliku između pojedinih Bluetooth kodeka, mnogi korisnici se jednostavno ne zamaraju ovom problematikom. To, međutim, ne znači da ne treba znati kako se nazivaju te po čemu se razlikuju.

Najrašireniji Bluetooth audio kodek naziva se SBC (Low Complexity Subband Coding). Riječ je o lossy kodeku koji svoj posao obavlja uz određeni gubitak informacija (kompresiju), ograničenom na frekvencije do 48 kHz i maksimalni bitrate od 345 kbit/s, prilikom prijenosa zvuka u stereu. SBC sam za sebe nije zamišljen za prijenos zvučnog zapisa u audiofilskoj kvaliteti, stoga ne čudi da ne može, primjerice, kvalitetno pokriti čitav čujni dio frekvencijskog spektra (problematično je interpretiranje zvukova frekvencija iznad 16 kHz). Ipak, koristi se zbog izvrsne kompatibilnosti – svi uređaji s Bluetoothom moraju ga podržavati pa se ne može dogoditi da vam slušalice ne rade na vašem mobitelu, čak i ako mobitel ne podržava nijedan napredniji kodek s kojim slušalice znaju surađivati. SBC će raditi uvijek.

Izrazito je rasprostranjen i Appleov kodek AAC (Advanced Audio Coding). Maksimalni bitrate mu je ograničen na 250 kbit/s, a ispravno ga koriste samo Appleovi uređaji. Premda je uredno podržan na Androidu, korisnici Googleovog mobilnog OS-a trebali bi koristiti kodek SBC.

Moćnija alternativa SBC-u naziva se aptX (čita se “aptiks”). Premda se i ovdje radi o lossy kodeku, koji svoj posao također obavlja kompresijom informacija, sama kompresija u njegovom je slučaju osjetno naprednija. Koristi se takozvani Split-Band Adaptive Differential Pulse-Code Modulation (ADPCM). Riječ je o vrsti modulacije u kojoj se spektar čujnih frekvencija dijeli na četiri frekvencijska pojasa te se svakom dodjeljuje različita razlučivost (dubina bita), a samim time i vlastiti omjer signala i šuma. Prema specifikaciji, aptX je sposoban prenijeti zvuk u “CD kvaliteti” (352 kbps), a u praksi bi to trebalo značiti da ćemo lakše i ljepše čuti finije detalje instrumenata i vokala – u osnovi, sve što se događa u spektru ispod 5 kHz. Naravno, uz pretpostavku da s izvora šaljemo zvuk dovoljno dobre kvalitete.

Kodek aptX HD u osnovi je evolucija "običnog" kodeka aptX. Spomenutim frekvencijskim pojasevima mogu se dodati dodatna dva bita razlučivosti, a maksimalna razlučivost zvuka koji se može bežično reproducirati podignuta je na 24 bita, uz sample rate od 48 kHz. Maksimalni bitrate aptX HD-a seže do visokih 576 kbps.

Najnapredniji Bluetooth kodek nudi Sony, a naziva se LDAC. On kvalitetu zvuka koji se može bežično reproducirati podiže na 24 bita/96 kHz, a bitrate sve do 990 kbps.

Koliko traje baterija TWS slušalica?

Trajanje baterije TWS slušalica ovisi o konkretnom modelu, no u današnje vrijeme kreće se između četiri i šest sati, ovisno o glasnoći slušanja. Neki modeli jedva dosežu tri sata, a ima i onih koji će svirati preko osam sati, ali to su rijetke iznimke. Međutim, kad lamentiramo o trajanju baterije TWS slušalica, u obzir treba uzeti još jednu karakteristiku – one se uvijek isporučuju s kutijicom, namijenjenom prenošenju slušalica, ali i punjenju njihove baterije.

Kutijica TWS slušalica ih štiti, ali im također puni bateriju. Redovito sadrži magnetske konektore, za koje se slušalice čvrsto hvataju. Sama kutijica puni se preko Micro-USB ili USB-C konektora, pri čemu nam se potonje mnogo više sviđa – Micro-USB port spreman je za (zasluženu) mirovinu

Kutijica je opremljena vlastitom, većom baterijom, u kojoj drži dovoljno energije da bi se slušalice mogla napuniti više puta. O kolikom se broju dodatnih punjenja radi, prije svega ovisi o proizvođačevoj namjeri da kutijicu učini više ili manje kompaktnom. No čak i najkompaktnije kutijice bateriju slušalica mogu napuniti barem dvaput. Zahvaljujući takvom pristupu, gdje slušalice u trenucima nekorištenja uvijek bivaju spojene na “mobilni punjač”, TWS slušalice mnogim korisnicima neće trajati pet ili šest, već 15, 20 ili više sati.

Kako se informirati o preostalom kapacitetu baterija u slušalicama?

Neke slušalice imaju mogućnost primanja glasovne obavijesti o trenutačnom stanju baterije. Pojedini modeli, mahom skuplji, dolaze s pripadajućim mobilnim aplikacijama, unutar kojih se nerijetko dade iščitati preostali kapacitet. Neke kutijice također znaju prikazati kapacitet baterija u slušalicama, ili barem baterije u samoj kutijici, najčešće putem kombinacije LED-ica, u koracima od 20 ili 25%. Posljednje i najvažnije, sve slušalice bateriju prijavljuju samom Androidu, u inkrementima od 10%, tako da se stanje baterije u svakom trenutku može provjeriti unutar Bluetooth postavki mobitela.

Koliki je domet TWS slušalica?

Domet im ovisi o kvaliteti integriranih Bluetooth antena i podržanoj verziji Bluetooth standarda, kao i mjestu primjene. Potonje je osobito delikatno, stoga proizvođači slušalica njihov domet navode uz napomenu da je izmjeren na potpuno otvorenom prostoru. Naravno da će ubacivanje mobitela u ruksak ili stražnji džep od hlača predstavljati veći izazov za Bluetooth konekciju od njegova držanja u prednjim džepovima, ali u praksi se nismo susreli sa slušalicama koje bi gubile vezu s mobitelom koji se nalazi negdje na tijelu. Mnogi modeli dozvolit će vam i da šetate uokolo – primjerice, da mobitel ostavite uz računalo kad odlučite posjetiti uredski zahod.

Kako su TWS slušalice fiksirane unutar svoje kutijice?

Za fiksiranje slušalica unutar kućišta kutijice koriste se magnetski konektori. Takav pristup imaju apsolutno svi proizvođači te nismo susreli nikakva drugačija rješenja, niti za njime ima potrebe. TWS slušalice, naime, izrazito su lagane, stoga ih magnetski PIN-ovi bez problema čvrsto drže na mjestu.

Može li kutijica TWS slušalica poslužiti kao powerbank pa se iskoristiti za punjenje mobitela?

To je funkcija koju neki modeli nude, ali takvih je malo. Baterija u kutijici TWS slušalica rijetko ima kapacitet veći od 700 mAh pa zbog toga ne bi bila osobito korisna kao powerbank. Kod modela čije kutijice imaju USB izlaz za punjenje drugih uređaja, ugrađene baterije su kapaciteta od 1.500 ili više mAh, a same kutijice natprosječno su glomazne.

Koje su zajedničke karakteristike svih TWS slušalica?

Mnoge TWS slušalice dolaze s IPX rejtingom, koji je jamac otpornosti na znoj i tekućine. Modeli s rejtingom IPX5 i većim, bezbrižno se mogu koristiti za trčanje i ostale sportske aktivnosti

Kad kupite TWS slušalice, na neke mogućnosti uvijek možete računati, bez obzira na to koliko skupo ili jeftino ste ih platili. Neke od njih već smo spomenuli: svi modeli dolaze s kutijicom za prenošenje i punjenje baterije te svi koriste magnetski mehanizam za fiksiranje u pripadajuća ležišta. Isto tako, sve odreda opremljene su jednim ili više mikrofona, namijenjenih obavljanju telefonskih razgovora, a najčešće i izdavanju naredbi glasovnom asistentu (Google Assistant ili Siri). Najzad, nakon uspješno obavljenog prvog uparivanja sa željenim uređajem, sve se koriste na isti način. Dovoljno ih je izvaditi iz kutijice, nakon čega se smjesta uključuju i automatski uspostavljaju konekciju s tim istim uređajem. Kad smo gotovi s korištenjem, valja ih spremiti u kutijicu, čime se smjesta isključuju i započinju s punjenjem.

Koliko traje punjenje TWS slušalica i kutijice?

Ti parametri razlikuju se od proizvođača do proizvođača i modela do modela, ali neke pravilnosti postoje. Kutijica obično biva napunjena za dva sata, a same slušalice za sat i pol do dva. Kvalitetniji modeli podržavaju tehnologiju brzog punjenja pa je u njihovom slučaju slušalice dovoljno držati u kutijici desetak minuta kako bi dobile dovoljno energije za sat do dva bežičnog rada. Kad je kutijica spojena na punjač, a slušalice ubačene u kutijicu, ugrađena elektronika istodobno puni kutijicu i slušalice.

Što se događa kad se isprazne baterije slušalica i kutijice, je li ih moguće još uvijek koristiti?

Nije. Nakon što se baterija iz slušalica isprazni, a također ponestane baterije u kutijici, korištenju je stigao kraj. TWS slušalice ne podržavaju pasivni, žični način rada ni u jednom obliku.

Mogu li sa sobom ponijeti samo TWS slušalice, a kutijicu ostaviti kod kuće?

S većinom modela to je moguće, ali ne sa svima, zato što se neke slušalice uključuju i isključuju samo kad ih umetnemo u kutijicu, odnosno izvadimo iz nje. Ako slušalice imaju fizičke tipke, u pravilu ih je moguće uključiti i isključiti bez kutijice. Međutim, korištenje bez kutijice ne preporučujemo, zato što kutijica također funkcionira kao mobilna baterija, fizička zaštita slušalica, ali i osiguranje od njihova gubitka.

Mogu li koristiti samo jednu slušalicu, a drugo uho ostaviti slobodno?

Najčešće je to moguće. Kod slušalica kod kojih je unaprijed definirano koja je glavna, a koja sekundarna, nužno je koristiti baš tu, glavnu slušalicu. Neki modeli, kao što je 1MORE Stylish True Wireless, nemaju unaprijed zadanu glavnu slušalicu, već se ona odabire prema potrebi (ili želji korisnika).

Je li moguće TWS slušalice povezati s većim brojem uređaja?

Na tu mogućnost nemojte računati. Kad želite slušalice s jednog mobitela prespojiti na drugi, ili ih s mobitela prebaciti na laptop, prvo ćete morati prekinuti konekciju s postojećim uređajem. Potom će se brojni modeli automatski prebaciti na uparivanje – takve je dovoljno potražiti na drugom uređaju i obaviti povezivanje. Kod slušalica koje uparivanje ne aktiviraju automatski, potrebno ga je pokrenuti ručno, što se najčešće izvodi umetanjem i vađenjem iz kutijice, ili držanjem odgovarajućih tipki.

Koje se dodatne mogućnosti mogu očekivati od TWS slušalica?

Najbolje TWS slušalice popraćene su pripadajućom mobilnom aplikacijom, unutar koje možemo provjeriti stanje baterije, nadograditi firmware, ručno namjestiti ekvilizator te aktivirati sve dodatne funkcije, ako one postoje

Puki broj mogućnosti TWS slušalica u izravnoj je proporciji s njihovom cijenom. Napredniji (skuplji) modeli nerijetko nude korisne funkcije poput automatskog pauziranja glazbe prilikom vađenja slušalica iz ušiju te prijenosa zvukova iz okoline preko ugrađenih mikrofona (sjajna stvar za trčanje i druge situacije, kad ne želimo biti izolirani). Neki od njih dolaze s mobilnim aplikacijama, unutar kojih možemo obaviti nadogradnju firmwarea (iznimno korisno – nerijetko rezultira povećanjem kvalitete zvuka i mikrofona, poboljšanjem bežične konekcije ili novim mogućnostima), namjestiti ekvilizator i slično. Najbolji modeli također podržavaju aktivno blokiranje vanjske buke (Active Noise Cancelling). Spomenut ćemo i mogućnost bežičnog punjenja kutijice, koju smo susreli kod nekih testiranih modela, pri čemu se za to koristi tehnologija Qi.

Pomalo neočekivano, još jedna mogućnost koju nemaju sve TWS slušalice jest namještanje glasnoće zvuka pomoću kontrola na samim slušalicama. Kad takvo što izostane, pojačavanje i utišavanje zvuka morat ćete obavljati na mobitelu – iritantno.

Idućih dana objavit ćemo recenzije najzanimljivijh TWS slušalica s našeg tržišta.