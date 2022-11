Svjetsko nogometno prvenstvo i tehnologija: što u praksi funkcionira dobro, a što ne

Svjetsko nogometno prvenstvo trenutačno se igra u Kataru, a osim nogometa, smotra je to novih tehnologija. No, nije sve baš onako kako je bilo najavljivano prije početka

Prošle nedjelje u Kataru je počelo najčudnije Svjetsko nogometno prvenstvo u povijesti. Prvi puta na Bliskom istoku, prvi puta ujesen i prvi puta – bez alkohola na tribinama. No, nogometni SP uvijek je i smotra novih tehnologija kojima se organizatori žele pohvaliti. O nekim detaljima tih tehnologija već smo pisali u mjesecima prije početka natjecanja, pa ćemo se sada osvrnuti na njih i kada smo ih vidjeli u praksi.

VAR i zaleđa

Najveća inovacija u pogledu primjene nogometnih pravila na ovom je SP-u napredni sustav video tehnologije za pomoć sucima (VAR), u kojem se zaleđa procjenjuju poluautomatski (Semi-Automated Offside Technology ili skraćeno, SAOT). Sustav koristi napredne Hawk-eye kamere i pametnu loptu sa senzorima za prikupljanje podataka te umjetnu inteligenciju za njihovu analizu.

Već u prvim minutama prve utakmice (Katar-Ekvador) vidjeli smo novi poluatomatizirani sustav u primjeni: Ekvadoru je poništen gol, postignut iz zaleđa koje vrlo vjerojatno niti jedan sudac, bilo u VAR sobi bilo na terenu, ne bi dosudio da nije ove tehnologije. 3D vizualizacija položaja igrača na terenu, u situaciji poslovične gužve u šesnaestercu, otkrila je da je noga jednog od igrača, u trenutku odigravanja loptom, bila u nedozvoljenom položaju. Iako mnogima uz male ekrane nije bilo jasno zašto je zaleđe dosuđeno, nakon trodimenzionalnog prikaza situacije postalo je jasno da je odluka sudaca ipak bila ispravna. VAR i SAOT se, dakle, za sada pokazuju kao koristan dodatak.

Stadioni

Osam tehnološki naprednih i vizualno atraktivnih stadiona, na kojima se igra ovo natjecanje, ispunili su svoju primarnu svrhu: zapanjili su svijet svojim izgledom, kako danju, tako i noću, a domaćini su se potrudili predstaviti ih i atraktivnim snimkama načinjenima dronom. Pogledajte samo ovaj primjer:

Na stadionima je, unatoč vrućinama u Kataru, temperatura vrlo povoljna za igru, što su potvrdili i sami igrači prvih dana. To je postignuto ugradnjom klimatizacijskih sustava koji oko terena upuhuju hladan zrak, pa su uvjeti gotovo idealni. Pomalo nevjerojatno, neki gledatelji se čak žale da im je na tribinama i prehladno.

Ipak, uz stadione se veže i jedna neobjašnjena i, ruku na srce, čudna priča. Naime, prije prvenstva njihovi su kapaciteti navedeni na svim službenim stranicama iznosili "okruglo" 40, 60 ili 80 tisuća posjetitelja. Već tijekom prvih nekoliko utakmica domaćini su počeli prijavljivati i za nekoliko tisuća veće brojeve gledatelja prisutnih na stadionima, što je zbunilo mnoge, pogotovo jer je bilo vidljivo da je na stadionima bilo ponešto praznih sjedalica. Nakon dana ili dva, organizator je ažurirao službene kapacitete stadiona, pa (valjda) točne brojeve možete vidjeti na priloženoj grafici. Zašto su prije ti brojevi bili drugačiji i zaokruženi na razine niže i za nekoliko tisuća posjetitelja, nije razjašnjeno.

TV prijenosi

FIFA je nekoliko dana prije početka SP-a najavila da će ove godine uvesti nove metrike i grafike u televizijske prijenose, no do sada ništa od toga nismo vidjeli u prijenosima. Producenti prijenosa tu i tamo na ekranu ispišu postotke posjeda lopte, broj udaraca prema golu ili povijest izvođenja kaznenih udaraca nekog od igrača, kada dođe do takve situacije, i to je otprilike sve. Na Svjetskom prvenstvu, dakle, u prijenosima ne dobivamo podatke kakve redovito viđamo i Ligi prvaka ili ligama petice, kao što su udaljenost slobodnog udarca od vrata, pretrčane kilometre po igraču i slično, a kamoli sve ono što je FIFA najavila.

Možda oni te video analize negdje i za nekoga i proizvode, no na HRT-u ih – nema.

Video sažeci su besplatni i pristupačni

Sažeci i statistike

No, FIFA-u moramo na kraju za nešto i pohvaliti. Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo s kojega službene video sažetke utakmica možemo pogledati potpuno besplatno, neovisno o tome gdje se na svijetu nalazili i tko držao prava na televizijske prijenose. Sažeci svih utakmica dostupni su na besplatnom streaming servisu FIFA+, kako na webu tako i putem mobilnih aplikacija.

Detaljne statistike dostupne su svakome

Povrh toga, svaka utakmica dobiva i vrlo detaljan službeni statistički pregled, složen na čak 50-ak vrlo pregledno izrađenih stranica .pdf dokumenta. Nekoliko sati nakon svake utakmice ti se statistički pregledi mogu, također besplatno, preuzeti sa službenih stranica FIFA-e.