Tsedal Neeley: "Posao nam neće oteti pametni strojevi nego ljudi koji znaju više od nas"

Ljudi širom svijeta zabrinuti su zbog toga što bi ih zamijeniti strojevi, ali Tsedal Neeley, profesorica Harvardove poslovne škole koju je Business Insider uvrstio na popis 100 ljudi koji transformiraju poslovanje, pokreću trendove i rješavaju globalne izazove, smatra da su istinska prijetnja sigurnosti posla u digitalnom dobu drugi ljudi, oni koji bolje od vas znaju koristiti digitalne alate.

Nova knjiga

Neely je o tome u suradnji s Paulom Leonardijem napisala i novu knjigu "The Digital Mindset: What It Really Takes to Thrive in the Age of Data, Algorithms, and AI" koja je ovih dana objavljena u izdanju Harvard Business Review Pressa.

"Digital Mindset", njova knjiga u izdanju Harvardove izdavačke kuće

Neely i Leonardi ovom knjigom ulaze u svijet digitalne tehnologije i čitateljima otvaraju oči da shvate koje vrste digitalnih vještina trebaju savladati kako bi opstali u dobu digitalne ekonomije. U pisanju knjige, kaže autorica, vodila ih je misao Alberta Einsteina koji je rekao kako svijet ne može promijeniti bez promjene našeg razmišljanja.

"Kad uđemo u arenu digitalnog razmišljanja, moramo promijeniti način na koji uokvirujemo sve što radimo. To je proces promjene načina na koji razmišljamo; kako razmišljamo o suradnji, o računanju i o promjenama", kaže Neely. A digitalni način razmišljanja kako ga ona vidi, ne odnosi se samo na tehničke vještine, to je način razmišljanja o podacima, uređajima i tehnologijama, ali i o tome kako djelujemo u organizaciji.

Pravilo 30 posto

Neely u knjizi piše i o minimalom pragu, odnosno minimalnoj digitalnoj pismenosti potrebnoj za sudjelovanje i doprinos u digitalnom kontekstu. Autori pritom spominju i "pravilo 30 posto".

Naime, pokazalo se kako je govornicima kojima engleski jezik nije materinji treba samo 30 posto onoga čime se koristi izvorni govornik kako bi u potpunosti sudjelovali u globalnoj organizaciji. Tu logiku primijenili su kako bi točno identificirali što je ljudima potrebno da razumiju digitalni način razmišljanja.

Tsedal Neeley, profesoricu Harvardove poslovne škole, Business Insider uvrstio na popis 100 ljudi koji transformiraju poslovanje

Ljudi se dugo brinu hoće li nas strojevi zamijeniti i hoće li automatizacija uništiti mnoge naše karijere. Ali prava je istina, smatra Neely, da će ljudi koji digitalno razmišljaju biti u prednosti. Neće to biti ni staž, ni nečija dob niti položaj u kompaniji; uspjevat će oni koji znaju digitalno razmišljati.

Ljudi i strojevi

Neely ističe kako je važno razumjeti razliku između suradnje s ljudima i suradnje sa strojevima. U eri hibridnog i rada na daljinu suradnja s ljudima znači da se moramo pobrinuti da smo uvijek usklađeni, da ne postanemo nevidljivi jer nas nema na vidiku, jer nismo sinkronizirani i u kontaktu. Rad sa strojevima nešto je posve drugačije.

"Moramo shvatiti da se prema strojevima ne možemo ponašati kao prema ljudima. Oni su vrlo različiti. Moramo sudjelovati u procesu učenja strojeva bez frustracija i gubitka povjerenja. Moramo shvatiti kako koristiti strojeve za našu dobrobit", upozorava Neely.

Automatizacija radnih procesa ljudima otvara prostor da se uhvate rješavanja problema, umjesto da vrijeme troše na ponavljajuće poslove.

Roboti nam mogu biti prijatelji, ali drugi ljudi mogli bi nam oteti poslove

Neely progovara i o utjecaju novih načina rada na privatnost. Kada uvodite nove digitalne alate, organizaciju činite ranjivijom. Kibernetička sigurnost danas je prioritet i ljude treba podučiti odakle vrebaju opasnosti, naročito ako rade od kuće.

Digitalna transformacija

"Podaci ne postoje sami od sebe. Oni su proizvod odluka o tome koje podatke ćemo prikupljati, a koje nećemo. To od nas zahtijeva da donosimo odluke o tome što ćemo prikupljati i kako ćemo to tumačiti", kaže Neely. "A da bismo postavili prava pitanja, moramo imati osjećaj za statističko razmišljanje. Moramo razumjeti kako podaci funkcioniraju i moramo razumjeti tehnologiju prikupljanja i pohrane informacije."

O sigurnosti, strukturi i upravljanju podacima trebaju brinuti svi; to više nije posao nekog informatičkog sektora, upozorava Neely.

"Sve što radimo stvara podatke, digitalne ispušne plinove koji mogu biti korisni, osobito ako se podaci sustavno prikupljaju, analiziraju, uspoređuju i kombiniraju", kaže Neely. Tako se može razlučiti tko zna što, tko zna koga i kako spojiti prave ljude s pravim skupom znanja.

Tsedal Neeley autorica je niza knjiga o digitalnoj budućnosti

Digitalna transformacija može biti teška. Ljudi moraju razviti nove uvide i savladati vještine. Kontinuirano učenje jedini je mogući put.

"Treba nam digitalni način razmišljanja. Moramo promijeniti stavove i ponašanje, razumjeti što je bitno, a što nije i razviti naše vještine do razine onih 30 posto", kaže Neely. "Te stvari zahtijevaju vrijeme i trud, ali nisu tako teške kao što mislimo. Ako netko uloži devet mjeseci do godinu dana da stvarno uroni u određena ključna područja, bit će spreman istinski pridonijeti digitalnom okruženju."