Tvrtka CITUS osvojila stotu nagradu za svoje inovacije

Na međunarodnoj izložbi inovacija INOVA 2023 hrvatska tvrtka CITUS, za rješenje MRAssistant, osvojila je dva najviša priznanja i to: zlatnu medalju i posebnu nagradu.

Ova zlatna medalja ujedno je i 100. nagrada koju je CITUS osvojio za svoje inovacije diljem svijeta od osnivanja tvrtke pa do danas..

„Fantastičan je osjećaj osvojiti 100. nagradu za inovaciju! Izuzetno mi je drago da se to dogodilo upravo u Zagrebu u Hrvatskoj i to još zlatna medalja. U mjesecu kolovozu u Atlanti u SAD osvojili smo 99. nagradu i tek tada sam postao svjestan koliko je to nagrada. Ova jubilarna 100. nagrada dolazi par mjeseci prije nago što ćemo obilježiti 25 godina postojana tvrtke.“, izjavio je Tomislav Bronzin vlasnik tvrtke CITUS te dodao: „Izuzetno sam ponosan na CITUS tim i bez njega ništa od ovog ne bi bilo moguće. Nagrade uvijek vesele i ovo je još jedna potvrda našem radu i upornosti te svakako poticaj da budemo još bolji i još inovativniji. Nakon što proslavimo ovu 100. nagradu nastavljamo s razvojem novih rješenja jer fantastične stvari se događaju u području umjetne inteligencije (AI) generativne umjetne inteligencije (GAI), proširene i mješovite stvarnosti (AR/MR).“

MRAssistant je inovativna digitalna platforma koja omogućava kontekstualizaciju industrijske okoline pomoću pomiješane stvarnosti i namijenjen je unapređenju procesa proizvodnje, montaže, instalacije, montaže i nadzora postrojenja i nadzornih sustava u raznim vertikalnim industrijama (energetika, promet, proizvodnja, građevinarstvo, brodogradnja, opća sigurnost itd.) primjenom umjetne inteligencije (UI) odnosno tehnologijama virtualne stvarnost (VR), proširena stvarnost (AR) i pomiješana stvarnost (MR).

Opcija precizne digitalne detekcije gesti tijela/ruku u pravom vremenu, te pozicioniranje unutar VR/AR/MR okoline, otvaraju vrata potpunoj slobodi upravljanja/oblikovanja virtualnog prostora. Navedeni scenarij omogućava kreiranje, manipulaciju, ažuriranje te vizualizaciju 3D sadržaja na razini fizičke reprezentacije. Inteligentna kontrola korisničkog sučelja spregom gesti i glasovnih naredbi u proširenoj stvarnosti omogućava slobodu manipulacije rukama stvarnim objektima.

Ključne funkcionalnosti MRAssistanta: Komunikacija na daljinu kontrolnog centra s terenskim radnicima

Integracija softvera s dijelovima postojećih ERP/MRP sustava

Povezivanje s podacima iz IoT sustava

Podrška sigurnost na radu u različitim okruženjima

Podrška u usavršavanju zaposlenika i vanjskih suradnika

Softverski proizvod za upravljanje virtualnim 3D objektima u proširenoj/pomiješanoj stvarnosti koji je primjenjiv u različitim tehnološkim područjima

Novo korisničko sučelje i softverski alati specijalno razvijenih za primjenu u industrijskim aplikacijama

Može se instalirati na sve standardne mobilne uređaje (pametni telefoni i tableti). Rješenje je dostupno na Android i iOS platformama.

INOVA je druga najstarija izložba inovacija na svijetu s 47-godišnjom tradicijom okupljanja svih dostignuća hrvatskog inovatorstva. INOVA 2023 je međunarodna izložba inovacija, pod pokroviteljstvom svjetske organizacije WIIPA.

CITUS-ov tim, u proteklih 24 godine, diljem svijeta osvojio je 100 nagrada za inovacije koje je pretvorio u uspješne proizvode. Tomislav Bronzin, osnivač i direktor tvrtke CITUS, inovator i vizionar autor je pet patenta s područja ICT-a i sa CITUS timom osvojio velik broj zlatnih i platinastih nagrade za ICT inovacije u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi, Južnoj Koreji, Rusiji, Tajvanu, Tajlandu, Hrvatskoj, Maleziji, Rumunjskoj, Poljskoj, Cipru i Makau. Bio je uključen u projektiranje i implementaciju prvih mobilnih rješenja na Microsoftovoj platformi, te razvoj prvih cloud rješenja baziranih na Microsoft Azure, Office365 i Power Platform. Tomislav ima više od 20 godina iskustva u struci, 19 godina za redom nositelj je počasne titule Microsoft Most Valuable Professional, te 14 godina je Microsoft Regional Director. Autor je niza stručnih i znanstvenih radova iz područja informatičke tehnologije, osobito u domeni projektiranja i razvoja softvera, računarstva u oblaku, umjetne inteligencije (AI), virtualne / proširene stvarnosti (VR/AR), inovacija, upravljanje projektima i rizicima, razvoja poduzetništva / startupova itd. Redovni je predavač na stručnim IT konferencijama, kao i predavač na Visokom učilištu Algebra, te mentor mnogim timovima na različitim projektima. Jedan je od osnivača Microsoft Community-a u Hrvatskoj, a pomogao je osnivanje istih u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Armeniji i Moldaviji. Bio je direktor prvog Microsoft inovacijskog centra u Europi i dugogodišnji član upravnog odbora INETA Europe – International .NET Association. Dopredsjednik je Udruženja za IT Hrvatske gospodarske komore, član izvršnog odbora HUP-ICT, te predstavnik istih u Tematskom inovacijskim vijeću za sigurnost i član radne grupe za umjetnu inteligenciju i virtualnu/proširenu stvarnost. Predsjednik je Udruge inovatora poduzetnika pri Savezu inovatora Zagreb član je Tematskog inovacijskog vijeća za sigurnost u sklopu Strategije pametne specijalizacije (S3) Republike Hrvatske. Radi kao konzultant na nizu projekata financiranih od strane Europske unije i SAD-a u čitavom svijetu.