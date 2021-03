U Kaliforniji će niknuti prvo 3D ispisano naselje

Američka kompanija specijalizirana za tehnologiju 3D ispisa na velikoj skali, Mighty Buildings, svojim je idejama i tehnološkim rješenjima već privukla investitore koji su do sada već u njih uložili 70 milijuna dolara. Glavni proizvod ove kompanije sa sjedištem u kalifornijskom Oaklandu jesu 3D ispisane modularne kuće koje se izrađuju od brzovežućeg kompozitnog cementa koji se stvrdnjava pod ultraljubičastim svjetlom.

Osim što se jedna ovakva kuća može ispisati u 24 sata, njezin proizvodni proces ispušta u atmosferu jednu do dvije tone ugljičnog dioksida manje nego u slučaju klasične gradnje, te ne stvara građevinski otpad. Kada su potpuno dovršene, njihove kuće su i potpuno energetski neutralne, a Mighty Buildings ima cilj do 2028. godine cjelokupnu proizvodnju kuća svesti na neto nulte emisije CO 2 .

Slažu se kao Lego kockice

Prvi u javnosti zapaženiji projekt ove inovativne kompanije bit će izgradnja prvog naselja u potpunosti korištenjem tehnologije 3D ispisa. Naselje od inicijalno 15 kuća, svaka površine 135 m2, niknut će u kalifornijskoj dolini Coachella u blizini Palm Springsa. Kuće će biti ispisivane u dijelovima i potom slagane na mjestu gradnje. Svaka kuća bit će trosobna, s dvije kupaonice, a imat će i veliku terasu, bazen u dvorištu, te će biti napajane iz solarnih panela.

3D ispisana kuća s bazenom nastala uz 40% manje troškove i 99% manje otpada nego u slučaju klasične gradnje

Početna cijena svake od 15 planiranih kuća je 595.000 američkih dolara, a kupci će imati mogućnost naručiti i dodatnu "gostinjsku" kuću u dvorištu glavnog zdanja. Ona se nudi po cijeni od 255.000 dolara i bit će dvosobna s jednom kupaonicom. Sve parcele bit će površine ok 900 m2. Ukupna vrijednost projekta je oko 15 milijuna dolara, a iz Mighty Buildingsa su potvrdili kako su već primili uplate pologa budućih vlasnika kuća te kako su spremni za početak radova na novom, prvom u svijetu, 3D ispisanom luksuznom kvartu.