Xiaomi 30W Mi Charge Turbo i One more thing...

Xiaomi je najavio 30-vatni punjač koji će premijerno stići s novim pametnim telefonom Mi 9 Pro 5G, te uz legendarnu One more thing poštapalicu napomenuo kako je u izradi i 40-vatni punjač

Xiaomi je danas predstavio 30W Mi Charge Turbo – tehnologiju za bežično punjenje baterija koju će prvu dobiti pametni telefon Mi 9 Pro 5G. Navedeni telefon također tek treba stići, točnog datuma nema, već samo okvirni termin - uskoro.

Nova tehnologija prema navodima proizvođača bitno skraćuje vrijeme punjenja baterije. Proizvođač navodi kako će 30 Mi Charge Turbo bateriju kapaciteta 4.000 mAh napuniti do 50% unutar 25 minuta, dakle za nešto manje od pola sata. Do 100% napunjenosti bateriji istog kapaciteta trebat će maksimalno 69 minuta.

U usporedbi s 20-vatnim punjačem koji je stigao uz Mi 9, 30-vatni se pokazao osjetno bržim. Naime, 20-vatni punjač je u pola sata uspio napuniti bateriju do tek 30%, s tim da je i kapacitet baterije bio manji – 3.300 mAh. Xiaomi je predstavio i dva nova punjača – jedan vertikalni od 30W te jedan vodoravni od 20W naziva Smart Tracking. Oba su u skladu s Qi standardom, ali im je izvedba malo drugačija.

Naime, vertikalni model osim aktivnog hlađenja (ventilator) nema drugih pokretnih dijelova. Xiaomijev 20-vatni punjač može prepoznati gdje je korisnik odložio svoj telefon te u skladu s tim prilagoditi položaj Qi zavojnica kako bi se osigurale maksimalne performanse.

No, ako bi rekli u reklami – to nije sve. Xiaomi već radi i na boljem, snažnijem punjaču od 40W kojeg je najavio uz legendarnu Jobsovu poštapalicu – ONE MORE THING. Trenutno nije poznato hoće li se 30-vatni punjač isporučivati zajedno s Mi 9 Pro 5G telefonom ili će se kupovati zasebno.