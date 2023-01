Započela je izrada novog NASA-inog satelita za rano otkrivanje opasnih asteroida

I poznatom kalifornijskom NAS-inom Laboratoriju za reaktivni pogon (JPL) krajem prošle je godine započela izrada novog, naprednog svemirskog teleskopa Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor). Taj je događaj proglašen ključnim za projekt ovog teleskopa jer znači da je njegov tehnički dizajn prošao sve testove i da misija sada prelazi u fazu stvaranja finalnog dizajna i početka proizvodnje. Uskoro će tako biti izrađen i detaljni plan misije, sa svim ključnim datumima. Već sada se zna da bi misija trebala koštati oko 1,2 milijarde dolara i biti lansirana za nešto više od pet godina, najkasnije sredinom 2028. godine.

Planetarna obrana

NEO Surveyor infracrveni je svemirski teleskop, koji ima mogućnost promatranja neba u dvije infracrvene valne duljine, posebno prilagođene asteroidima. On bi u budućnosti mogao biti jedan od ključnih dijelova planetarne obrane od asteroida, jer će imati mogućnost samostalno otkriti najmanje 90% potencijalno opasnih asteroida, koji bi se mogli naći na udaljenosti manjoj od 48 milijuna kilometara od Zemlje. Lansiranjem ovog teleskopa značajno će biti povećan kapacitet za otkrivanje asteroida bliskih Zemlji, a fokus će biti na onima potencijalno opasnima i većima od 140 metara u promjeru.

Kao i svemirski teleskop James Webb, i NEO Surveyor bit će "parkiran" u jednu Lagrangeovu točku, mjesto u svemiru gdje se gravitacijski utjecaji Zemlje i Sunca poništavaju. Za ovaj je satelit odabrana točka L1, koja se nalazi između Zemlje i Sunca, pa će tako NEO Surveyor oko Sunca putovati zajedno sa Zemljom, ali nešto bliže njemu. Odatle će, svojim teleskopom promjera 50 centimetara, promatrati svemir u infracrvenom spektru, koji bi inače na Zemlji bio nevidljiv, jer bi ga filtrirala atmosfera.

Zbog svoje pozicije, novi će "lovac na asteroide" moći uhvatiti i one koji se Zemlji prikradaju iz smjera Sunca te s tla nisu vidljivi dok nije prekasno. Takvi, neotkriveni, asteroidi su za sada u manjini, ali se smatraju jednom od najvećih skrivenih kozmičkih prijetnji za Zemlju. Inače, od do sada otkrivenih asteroida, niti jedan ne prijeti Zemlji udarom u narednih najmanje stotinu godina. Novi bi instrument trebao pomoći u otkrivanju onih do sada nepoznatih, tamnih asteroida, koji ne reflektiraju dovoljno vidljive svjetlosti. No, kada se zagriju pri prilasku Suncu, postat će vidljivi u infracrvenom spektru.

Primarna misija satelita NEO Surveyor trebala bi potrajati najmanje pet godina. Osim obrane Zemlje, cilj znanstvenika jest, uz podatke prikupljene na ovaj način, doznati nove informacije o kretanjima asteroida u Sunčevom sustavu, njihovoj povijesti, izvorima i razvoju kroz vrijeme nastanka Sunčevog sustava.