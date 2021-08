Dodijeljene koncesije za 5G mrežu u Hrvatskoj, država zaradila 360 milijuna kuna

A1 Hrvatska započela je s pružanjem usluga na pravoj, gigabitnoj 5G mreži. Temeljem odluke Vijeća HAKOM-a o dodijeli radiofrekvencijskog spektra za 5G na javnoj aukciji, kompanija je aktivirala 5G mrežu u frekvencijskim pojasevima na 700 MHz i 3600 MHz. Zahvaljujući novim frekvencijama napokon su u Hrvatskoj stvoreni uvjeti za implementaciju pravog 5G-a koji omogućava gigabitne brzine i nisku latenciju.

A1 Hrvatska se posljednje dvije godine značajnim investicijama, prilagodbom čitave arhitekture mreže i implementacijom najnovijih radijskih tehnologija pripremala za uvođenje mreže nove generacije koja će biti jedan od pokretača gospodarskog oporavka i razvoja. Uz sve zahtjeve definirane dokumentacijom za aukciju radiofrekvencijskog spektra, pokretanjem prave, gigabitne A1 5G mreže pokrit će se sva županijska središta, njih 20, i Grad Zagreb. Domaći i turisti mogu surfati na A1 5G mreži u nekim od turističkih središta kao što su: Dubrovnik, Šibenik, Split, Pula, Zadar, Rijeka, Biograd na Moru, Trogir, Kaštela i Vodice. Također, kompanija je preuzela obveze pokrivanja određenih ruralnih ili teže dostupnih lokacija koje danas nemaju adekvatan pristup internetu čime se stvaraju preduvjeti za gospodarski razvoj i veću kvalitetu života.

A1 Hrvatska je investitor u digitalizaciju Hrvatske te pouzdan partner u ispunjavanju ciljeva Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa. Predsjednik uprave A1 Hrvatska Jiří Dvorjančanský objašnjava da je potvrda toga kupnja radiofrekvencijskog spektra u svim raspoloživim pojasevima te dodaje: „Strategija kompanije je ubrzana izgradnja 5G infrastrukture s ciljem povećanja pokrivenosti i kvalitete širokopojasnog pristupa na cijelom teritoriju Hrvatske. To će unaprijediti poziciju zemlje na Indeksu digitalnoga gospodarstva i društva (DESI), ali i ubrzati gospodarski oporavak, osigurati ravnomjeran rast i razvoj te povećati konkurentnost ne samo unutar Europske unije, nego i globalno. Naše ulaganje u infrastrukturu je ulaganje u digitalnu transformaciju Hrvatske i bolju budućnost“.

U radiofrekvencijskom pojasu na 700 MHz osiguran je blok 2x10 MHz. Njime će se pokrivati velika područja, pa tako i ona manje dostupna poput ruralnih krajeva, cestovnih i željezničkih pravaca. Također, frekvencijski pojas na 700 MHz važan je zbog pokrivanja zatvorenih prostora te povezivanja uređaja u Internet stvari (IoT) u 5G okruženju. On omogućava pružanje pouzdane mreže niske latencije (5G URLLC) te rezervacije dijela mreže (5G RAN slicing) za posebnu namjenu kada nije potrebna razmjena velike količine podataka, nego minimalno vrijeme odziva čime se otvaraju vrata primjeni napredne komunikacije uređaja i strojeva te primjena rješenja poput potpomognute i autonomne vožnje. U radiofrekvencijskom pojasu na 3600 MHz akvizirano je 100 MHz što predstavlja optimalan resurs koji će omogućiti maksimalne brzine za uređaje u navedenom frekvencijskom području. Njime je također značajno povećan kapacitet u odnosu na postojeću 4G mrežu te su omogućene brzine 1 – 1,5 Gbps. U pojasu na 26 GHz osigurano je 200 MHz namijenjenih za pokrivanje mikrolokacija visokim kapacitetom i brzinama (u početku 2 Gbps, a kroz daljnji razvoj i do 10 Gbps), poput stadiona i dvorana. Uz to, pruža najnižu moguću latenciju za industrijsku primjenu kroz instalaciju za specifične potrebe unutar proizvodnog pogona poput automatizacije i robotizacije.

Glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije A1 Hrvatska, Tomislav Makar najavljuje da će A1 Hrvatska od 2021. do 2027. s 5G mrežom pokriti 90% stanovništva i 50% teritorija Republike Hrvatske te sve glavne transportne cestovne i željezničke pravce: „A1 Hrvatska fokusirana je na stvaranje gigabitnog društva u Hrvatskoj. Stoga ulaže u frekvencije i tehnologiju te gradi najmoderniju infrastrukturu. A1 gigabitna 5G mreža će korisnicima pružiti još bolju dostupnost, pouzdanost i sigurnost. Najviši standardi kvalitete u razvoju 5G-a podržavaju napredno korisničko iskustvo, bilo za privatne potrebe ili Industriju 4.0.“

Nova 5G mreža bit će u narednom razdoblju aktivirana svim privatnim i poslovnim korisnicima Savršene i Bezbrižne mobilne tarife te poslovne Premium BIZ. Dostupnost ovisi o tome podržava li uređaj 5G mrežu i je li na njemu uključena (uz 2G, 3G i LTE), što korisnik može sam podešavati u postavkama mobitela. Uskoro će biti dostupan i kućni Internet preko A1 5G-a čime će se kvalitetan širokopojasni internet omogućiti i u područjima s neadekvatnom infrastrukturom poput zastarjelih bakrenih parica.