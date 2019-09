Ekonomski institut, Zagreb: HT je najveći privatni investitor u digitalizaciju Hrvatske

U slučaju poboljšanja poslovne klime za investiranje u digitalnu infrastrukturu, u Hrvatskom Telekomu procjenjuju da već do 2023. godine optikom može biti pokriveno više od 580.000 kućanstava u Hrvatskoj

Proteklih dana u Šibeniku su se družili članovi Uprave Hrvatskog Telekoma i predstavnici medija koji prate njihovo poslovanje. Kostas Nebis, čelni čovjek Uprave, Boris Drilo, Saša Kramar i Nataša Rapaić, sve članovi Uprave, održali su uvodne prezentacije i dali rezime poslovanja HT-a uz najave budućih planova.

Sve je to bila priprema za središnji događaj - predstavljanje Digitalnog atlasa, kojeg je prezentirala Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb (koji je i izradio Digitalni atlas, analizu poslovanja HT-a i utjecaja koje ima državna regulativa na to poslovanje te projekcije razvojnih mogućnosti).

Digitalni atlas

HT Grupa je u 2018. godini izravno doprinijela s 3 posto hrvatskom bruto domaćem proizvodu (BDP) te je izravno zapošljavala 5.000 ljudi. Neizravno je doprinos bio znatno veći. U Digitalnom atlasu je izračunato da je HT Grupa prošle godine izravno i neizravno doprinijela s 11,3 milijarde kuna induciranog BDP-a, otvorila 30,2 tisuće radnih mjesta i generirala 3,26 milijardi kuna poreza i doprinosa. Apsolutni doprinos HT Grupe hrvatskoj ekonomiji kontinuirano raste zahvaljujući snažnom investicijskom ciklusu i digitalnoj transformaciji kompanije.

Dobro odrađenim investiranjem u digitalnu infrastrukturu Hrvatski Telekom omogućio je da se u tri godine, od 2015. do 2018. godine, bruto dodana vrijednost kompanije poveća s 8,95 na 9,77 milijardi kuna, odnosno za 9,2 posto, apsolutni doprinos BDP-u za 7,8 posto, doprinos ukupnom broju zaposlenih u ekonomiji za čak 11,1 posto, a doprinos proračunskim prihodima za 2,5 posto. Kako je napomenuto u prezentaciji Digitalnog atlasa, sve to je ostvareno unatoč značajnom padu cijena telekomunikacijskih usluga Hrvatskog Telekoma u tom razdoblju.

Zagovara se smanjenje parafiskalnih nameta, posebice za pravo puta

Kostas Nebis, CEO HT-a

„HT daje veliki doprinos hrvatskom gospodarstvu i društvu, donoseći prednosti digitalizacije svima u Hrvatskoj za bolji život i uspješnije poslovanje. U posljednje četiri godine u digitalnu infrastrukturu Hrvatske uložili smo više od 7,5 milijardi kuna kako bi svi u Hrvatskoj mogli iskoristiti mogućnosti koje pruža moderna tehnologija. Imamo najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj i među najboljima smo u Europi. Zahvaljujući naprednoj infrastrukturi i digitalnim rješenjima koja razvijamo, omogućujemo svima u Hrvatskoj da uživaju u prednostima uistinu slobodnog interneta, pomažemo poduzećima da budu produktivnija, a javnom sektoru da građanima ponudi kvalitetnije usluge. Želimo uložiti više u tehnologije poput optike i 5G koje mogu ubrzati digitalizaciju zemlje kako bi se učinkovito natjecali sa svjetskim digitalnim predvodnicima. Da bi se to postiglo, potrebno je poboljšati poslovno okruženje za ulaganje u digitalnu infrastrukturu, smanjiti parafiskalne troškove, posebice naknade za pravo puta. U HT-u se obvezujemo da će svaka kuna ušteđena u naknadama biti ponovno uložena u infrastrukturu. Na taj način želimo podržati Hrvatsku na putu razvoja u digitalnu ekonomiju te stvaranje svijeta boljih mogućnosti za sve građane,” izjavio je Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma.

Boris Drilo, CTO HT-a

Rezultati koje je do sada postigao Hrvatski Telekom u digitalizaciji zemlje su značajni, rekao je Boris Drilo, član Uprave HT-a. Kompanija je među prvim telekomima u Europi predstavila brzine interneta od 1 Gbit/s, prva u regiji je pokrenula komercijalnu mrežu za povezane uređaje NB-IoT, digitalizirala je više od 30 posto domaćih poduzeća te virtualizirala više od 25.000 radnih mjesta. Hrvatski Telekom je izgradio i najveću cloud infrastrukturu u Hrvatskoj te realizirao preko 10 velikih projekata iz segmenta Pametnih gradova.

Brzine interneta podržavaju rast produktivnosti, plaća i izvoza

Digitalni atlas pokazao je snažan izravan pozitivan utjecaj povećanja brzina interneta na poslovanje i na digitalnu transformaciju hrvatskih kompanija. U posljednjih 5 godina prosječno dostupna brzina fiksnog interneta Hrvatskog Telekoma povećana je za 106 posto, a efekte takvog povećanja na kompanije diljem Hrvatske izračunali su stručnjaci Ekonomskog instituta.

Digitalni atlas pokazuje da udvostručenje brzine fiksnog interneta kakvo je postigao Hrvatski Telekom, u pet godina u prosječnoj jedinici lokalne samouprave dovodi do osnivanja prosječno 10 novih kompanija i otvaranje 811 novih poslova. Također, udvostručenje brzine fiksnog interneta povećava produktivnost kompanija za dodatnih 364.400 kuna po zaposlenom i generira 420 milijuna kuna novih izvoznih prihoda. Kada se uračuna i efekt prostornog prelijevanja pozitivnog utjecaja povećanja brzine interneta među jedinicama lokalne samouprave, učinci su i znatno veći.

Ravnateljica Ekonomskog Instituta Zagreb, Maruška Vizek naglasila je: „Rezultati studije sugeriraju da povećanje dostupne brzine Interneta, kao rezultat ulaganja Hrvatskog Telekoma u fiksnu mrežu, ima veći pozitivan učinak na poslovanje domaćih poduzeća u Hrvatskoj u odnosu na poduzeća u stranom vlasništvu. Pored toga, povećanje dostupne internetske brzine ima povoljniji utjecaj na produktivnost poduzeća u nedovoljno razvijenim područjima zemlje i olakšava digitalno poduzetništvo jer potiče osnivanje novih digitalno intenzivnih kompanija.“

Vizek je predstavila i rezultate evaluacije šire ekonomske koristi smanjenja parafiskalnih naknada u vezi s digitalnom infrastrukturom i ulaganja oslobođenih sredstava u infrastrukturu: "Smanjenjem naknade za pravo puta i troškova za spektar za 50 posto i ulaganjem u fiksnu i mobilnu mrežu, ove bi investicije svake godine potaknule 215 milijuna kuna bruto dodane vrijednosti, 933 radnih mjesta i 74 milijuna poreza.“

U slučaju boljih poslovnih uvjeta do 2023. optika će biti dostupna za 580.000 kućanstava

Hrvatski Telekom svake godine u infrastrukturu i tehnologiju investira 25 posto ukupnih prihoda, što je znatno iznad industrijskog prosjeka u Europi. Samo u posljednje 4 godine kompanija je investirala više od 7,5 milijardi kuna, a najviše u modernizaciju fiksne i mobilne mreže. U tijeku je proces modernizacije kompletne mobilne mreže u sklopu kojeg je do sada modernizirano 75 posto mreže, a do kraja godine će biti modernizirano svih 2.000 baznih stanica. To znači da će već krajem godine cjelokupna mobilna mreža Hrvatskog Telekoma imati LTE tehnologiju.

Investira se značajno i u 5G tehnologiju. Trenutno Hrvatski Telekom ima 10 5G lokacija u testnoj fazi, a testirane brzine premašuju 1 Gbit/s. U fiksnoj mreži, Hrvatski Telekom nastavlja s ulaganjem u FTTH optičku mrežu kojom će do kraja godine biti pokriveno 277.000 kućanstava (optika do ulaza u stan) i taj broj kontinuirano raste.

U slučaju poboljšanja poslovne klime za investiranje u digitalnu infrastrukturu, u Hrvatskom Telekomu procjenjuju da već do 2023. godine optikom može biti pokriveno više od 580.000 kućanstava u Hrvatskoj.