Tele2 ima posebnu ponudu za gamere

Trend video igara je u porastu, sadržajno i vizualno one napreduju kako napreduje tehnologija. Izvještaji za 2016. godinu pokazuju kako preko 1,2 milijardi ljudi igra video igre. Prosječna starost im je od 31 do 35 godina, 29% korisnika je maloljetnih, a čak 45% žena aktivno igra video igre. Za ovim podacima ne zaostaje ni Hrvatska gaming zajednica čiji podaci govore o stalnom porastu broja igrača. Dok se muška populacija više odlučuje za sportske ili igre borbe, ženama je najdraža DOTA (Defense of the Ancients).

Neke od najpopularnijih igara su i Fifa 2017 te Overwatch, u kojoj se heroji bore za opstanak u raznovrsnim arenama razasutim diljem svijeta. Koliko je Overwatch igra popularna dokazuje i podatak da su u nju Shaquille O’Neal i Jennifer Lopez uložili ukupno 15 milijuna američkih dolara.

Poseban bonus ove ponude je Overwatch igra koja se dobiva na poklon ako se ugovori preko webshopa

Kako bi zadovoljio želje i potrebe korisnika koji žele uživati u igranju igara kao što su Fifa 2017, Overwatch te u neograničenoj slobodi komunikacije, Tele2 je za ljubitelje gaminga pripremio ponudu koja im omogućuje da sami kreiraju paket prema svojim željama i potrebama.

Za 269 kuna mjesečno korisnici mogu odabrati novu Xbox One S konzolu i igru Fifa 2017 u paketu s pokućnim internetom ili mobilnim uređajem Xiaomi Note 5A s kojim su uz tarifu "Raspali s bezbroj GB" omogućeni neograničeni Internet i razgovori.

Ponuda vrijedi za nove korisnike, korisnike koji prenose broj i Tele2 korisnike bonova koji prelaze na pretplatu, objavili su danas iz Tele2.