Hrvatski Telekom predstavio T Phone 3 i T Tablet 2, koji donose AI funkcije

U ponudu HT-a stižu novi smartfon i tablet, uz koje su uključeni i AI alati tvrtke Perplexity te licenca Picsart Pro, ukupne vrijednosti veće od 500 eura

U portfelj Hrvatskog Telekoma stigli su najnoviji modeli T Phone 3 i T Tablet 2. Smartfon je opisan kao snažan svestrani uređaj po nenadmašnoj cijeni. Tablet, zahvaljujući velikim dimenzijama i tehnologiji zaslona TCL NXTPAPER, s tri načina rada (Ink paper, Color paper i Standardni način), idealan je za zaštitu očiju dok osigurava visoku produktivnost i kreativne aktivnosti poput čitanja, učenja, rada ili crtanja.

Uređaji se ističu po novom čipsetu i kraćem vremenu punjenja. Dodatan plus su značajke održivosti: T Phone 3 ima oznaku #GreenMagenta i ocjenu 90/100 na Eco Ratingu pametnih telefona, a T Tablet 2 sadrži 75 posto plastike od recikliranih materijala na stražnjoj strani – odličan primjer kružnog gospodarstva.

Cijena smartfona kreće se od 3,99 €/24 mjeseca na webshopu hrvatskitelekom.hr ili u aplikaciji Moj Telekom uz tarifni plan UnlimitedGB do 248 € za prepaid korisnike. Tablet će biti dostupan po cijeni od 6,49 €/24 mj. tj. za prepaid korisnike 299 €, a cijena uključuje i book cover koji dolazi s uređajem.

Uključen AI asistent

Ono što ove uređaje izdvaja jest da je u cijenu uključena i 18-mjesečna licenca za Perplexity Pro (vrijedna 360 €), uz stalno besplatno korištenje Perplexity Asistenta. Dodatna pogodnost samo uz smartfon jest da korisnik dobiva i 3-mjesečnu licencu Picsart Pro uz dodatnih 500 kredita mjesečno (ukupna vrijednost 155 €). Uz tablet se može nabaviti i olovka T-Pen, zasebno po cijeni od 29,99 €. Kroz partnerstvo s Picsartom, korisnici mogu izrađivati AI avatare te jednostavno uređivati pozadinu slika.

Ovom ponudom Hrvatski Telekom i Deutsche Telekom svojim korisnicima otvaraju vrata svijeta umjetne inteligencije. Svestrani AI asistent pruža informacije na zahtjev, prepoznaje sadržaj na ekranu i objekte ispred kamere. Dvostrukim klikom na gumb za uključivanje ili pritiskom na magenta tipku na zaključanom zaslonu, asistent je spreman za korištenje. Pitanja mu se mogu postaviti glasom ili tekstom na bilo kojem jeziku. Osim internetske pretrage, asistent obavlja razne zadatke (poput unosa u kalendar, slanja poruka, poziva, navigacije, videa) putem sučelja s unaprijed instaliranim aplikacijama.

"Zajedno s pouzdanim partnerima donosimo AI-smartfon ljudima diljem Europe. On olakšava svakodnevne zadatke i brzo pronalazi pouzdane informacije, štedeći korisnicima vrijeme i energiju. Tako se mogu posvetiti onome što je uistinu važno – svojim idejama, kreativnosti i osobnom pristupu", komentira Dominique Leroy, članica Uprave Deutsche Telekoma za Europu.

Prema procjenama IDC-a, do 2028. godine isporučit će se 912 milijuna pametnih telefona s generativnim AI mogućnostima, uz godišnji rast od 78,4 posto (2024.-2028.); predviđa se da će generativni AI telefoni 2028. činiti čak 70 posto tržišta. Canalys predviđa takav rast zbog sve veće potražnje korisnika za AI funkcionalnostima, potaknute razvojem čipset tehnologija. Najpoželjnije AI značajke kod europskih korisnika trenutačno su prevođenje u stvarnom vremenu, napredna kamera i pretraga zaokruživanjem (circle to search), što su sve funkcije dostupne na AI-smartfonu Deutsche Telekoma.

AI-smartfon i AI-tablet mogu se od 14. kolovoza 2025., kupiti u T-centrima te putem web trgovine hrvatskitelekom.hr ili aplikacije Moj Telekom.