Bonbon omogućava korištenje i putem eSIM-a

Telekomunikacijska marka bonbon uvodi brži, jednostavniji i ekološki prihvatljiviji način korištenja mobilnih usluga kroz uslugu eSIM, digitalnu SIM karticu s brzom aktivacijom

Brand bonbon obogatio je svoju ponudu i korisnicima od sada nudi uslugu eSIM, digitalnu SIM karticu koja omogućava aktivaciju mobilne usluge bez potrebe za fizičkom SIM karticom. Aktivacija eSIM-a putem bonbona je izuzetno jednostavna i brza, poručuju. Korisnici se trebaju tek povezati na Internet, skenirati QR kod te pratiti jednostavne upute. Cijeli proces traje samo nekoliko trenutaka, bez potrebe za odlaskom u poslovnicu ili čekanja dostave kartice.

Praktično i brzo

Osim praktičnosti i brzine, eSIM također ima i ekološku komponentu, budući da je riječ o virtualnoj kartici, čime se smanjuje plastični otpad i daje doprinos očuvanju okoliša. Bonbonov eSIM je kompatibilan s većinom novijih modela pametnih telefona koji podržavaju tu tehnologiju, uključujući iPhone, Samsung, Google Pixel i mnoge druge, a korisnici mogu provjeriti u postavkama svog uređaja je li im dostupna opcija eSIM.

Postojeći korisnici bonbona koji već koriste fizičku SIM karticu mogu jednostavno zatražiti prelazak na eSIM putem Moj bonbon aplikacije, a usluga je dostupna i novim korisnicima, koji će je moći aktivirati digitalno.

Svi paketi i kombinacije koje bonbon danas nudi, bilo na bonove ili na pretplatu, dostupni su svim korisnicima, bez obzira koriste li eSIM ili klasičnu SIM karticu. Usluga je dostupna i u Dual SIM konfiguraciji, što je često korišteno kod onih koji na istom mobitelu imaju privatni i poslovni broj.